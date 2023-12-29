مساعدة قائد القوات الأوكرانية تشجع الجنود على القتال: الموت بكرامة أفضل

(MENAFN
- Youm7) حفزت آلا مارتينيوك مساعدة قائد القوات الأوكرانية فاليرى زالوجنى الأوكرانيين على الذهاب إلى الجبهة للقتال بعبارة "سنموت جميعا على أية حال".
ودعت مارتينيوك الأمهات الأوكرانيات إلى "عدم الذعر" إذا تلقى أبناؤهن مذكرات استدعاء للخدمة العسكرية.
وأضافت: "نحن لسنا بحاجة إلى هذه الهستيريا. سنموت جميعا على أية حال. نحن لسنا أبديين. ولكن حتى لو حدث ذلك، فإن الموت بكرامة أفضل بكثير من المشي في الشارع وسقوط حجر عليك".
وكشفت تقارير إعلامية غربية أن الأوكرانيين الذين انتقلوا للعيش في ألمانيا لا يريدون العودة إلى
بلادهم
لأنهم
يخشون أن ترسلهم سلطات كييف إلى الموت
على الجبهة.
ونقلت
صحيفة
"داس إرست"، عن مواطنين أوكرانيين لجأوا إلى ألمانيا أن أملهم بالعودة إلى بلادهم بدأ يتلاشى ولم يعودوا راغبين في بلادهم لأنهم يخشون من أن يصبحوا وقودا للحرب في حال عودتهم.
كما أظهر استطلاع رأي أجرته النائبة الأوكرانية، ماريانا بيزوغلا، عبر صفحتها على "فيسبوك" في وقت سابق، أن معظم الرجال والنساء في أوكرانيا
على استعداد للتخلي عن جنسيتهم
الأوكرانية مقابل تجنب التعبئة.
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