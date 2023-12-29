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مساعدة قائد القوات الأوكرانية تشجع الجنود على القتال: الموت بكرامة أفضل

12/29/2023 11:20:05 PM
(MENAFN- Youm7) حفزت آلا مارتينيوك مساعدة قائد القوات الأوكرانية فاليرى زالوجنى الأوكرانيين على الذهاب إلى الجبهة للقتال بعبارة "سنموت جميعا على أية حال".

ودعت مارتينيوك الأمهات الأوكرانيات إلى "عدم الذعر" إذا تلقى أبناؤهن مذكرات استدعاء للخدمة العسكرية.

وأضافت: "نحن لسنا بحاجة إلى هذه الهستيريا. سنموت جميعا على أية حال. نحن لسنا أبديين. ولكن حتى لو حدث ذلك، فإن الموت بكرامة أفضل بكثير من المشي في الشارع وسقوط حجر عليك".

وكشفت تقارير إعلامية غربية أن الأوكرانيين الذين انتقلوا للعيش في ألمانيا لا يريدون العودة إلى
بلادهم
لأنهم
يخشون أن ترسلهم سلطات كييف إلى الموت
على الجبهة.

ونقلت
صحيفة
"داس إرست"، عن مواطنين أوكرانيين لجأوا إلى ألمانيا أن أملهم بالعودة إلى بلادهم بدأ يتلاشى ولم يعودوا راغبين في بلادهم لأنهم يخشون من أن يصبحوا وقودا للحرب في حال عودتهم.

كما أظهر استطلاع رأي أجرته النائبة الأوكرانية، ماريانا بيزوغلا، عبر صفحتها على "فيسبوك" في وقت سابق، أن معظم الرجال والنساء في أوكرانيا
على استعداد للتخلي عن جنسيتهم
الأوكرانية مقابل تجنب التعبئة.







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