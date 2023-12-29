قائد القوات الأوكرانية يقيل مستشارته بعد تصريحاتها حول الجنود الأوكرانيين

MENAFN - Youm7) أقال القائد العام للقوات الأوكرانية فاليرى زالوجنى مستشارته آلا مارتينيوك التي دعت الأوكرانيين إلى عدم الخوف من الذهاب إلى الجبهة، لأن الجميع سيموتون على أي حال.

وكتب زالوجنى على "تلغرام": "أود أن أبلغكم أنه اعتبارا من 28 ديسمبر 2023، ليس لدي أي مستشارين مساعدين".

وأضاف أن المستشارين المستقلين ليس لديهم سلطة التعليق علنا على أي قضايا نيابة عن قائد القوات الأوكرانية.

ودعت مارتينيوك في وقت سابق الأمهات الأوكرانيات إلى "عدم الذعر" إذا تلقى أبناؤهن مذكرات استدعاء للخدمة العسكرية.

وأضافت: "نحن لسنا بحاجة إلى هذه الهستيريا.

سنموت جميعا على أية حال. نحن لسنا أبديين. ولكن حتى لو حدث ذلك، فإن الموت بكرامة أفضل بكثير من المشي في الشارع وسقوط حجر عليك".

وكشف رئيس الاستخبارات بوزارة دفاع أوكرانيا كيريل بودانوف أن تعداد جيش بلاده مليون ومئة ألف فرد، وموضحا أنه مع هذا العدد يجب إجراء عملية تعبئة لتلبية الاحتياجات من القوى العاملة.

واشتكى بودانوف من أن الأوكرانيين

يفرّون من البلاد، دون أن يشعروا مطلقا بأنهم مواطنون أوكرانيون.