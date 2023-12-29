مستشار سياسي أمريكي لدى الأمم المتحدة: واشنطن لن تتخلى عن أوكرانيا

MENAFN - Youm7) أعلن مستشار الشؤون السياسية في بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة جون كيلى، في الجلسة التي عقدها مجلس الأمن الدولي حول أوكرانيا أن واشنطن ستدعم أوكرانيا ولن تتخلى عن شعبها.

وقال كيلى: "لن نتخلى عن الأوكرانيين الشجعان الذين يقاتلون من أجل حريتهم وبلدهم وكذلك من أجل القيم والمبادئ المحددة في ميثاق الأمم المتحدة".

وعُقدت جلسة مجلس الأمن بناء على طلب سلطات كييف والعديد من الدول الغربية على خلفية الهجوم الصاروخى على أهداف فى أوكرانيا.

ووصف المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية يوري إغنات الهجوم الصاروخي الذي شنته القوات الروسية على مختلف مناطق أوكرانيا الجمعة، بأنه كان

الأكثر كثافة منذ فترة طويلة.

واستهدفت الضربات الروسية التي استمرت عدة ساعات، مواقع في عدد من المدن الكبيرة، منها العاصمة كييف ولفوف وخاركوف وأوديسا ودنيبروبيتروفسك وزابوروجيه، ومناطق أخرى.

ويوجه الجيش الروسي منذ الـ10 أكتوبر من العام الماضي

ضربات صاروخية دقيقة

لمواقع الطاقة والصناعات الحربية ومراكز القيادة العسكرية والاتصالات والبنية التحتية لقوات كييف في جميع أنحاء أوكرانيا.