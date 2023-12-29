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البرازيل تدعو للتعاون لمنع اشتعال الأحداث بين فنزويلا وجويانا

12/29/2023 11:20:05 PM
(MENAFN- Youm7) دعت الحكومة البرازيلية الجمعة إلى تجنب "المظاهر العسكرية" في النزاع بين فنزويلا وجويانا حول منطقة إيسيكيبو، وأعربت عن "قلقها" إزاء زيادة التوتر بين جارتيها.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن "الحكومة البرازيلية تتابع بقلق التطورات الأخيرة للنزاع حول منطقة إيسيكيبو".

ونقلت عن الحكومة "اعتبارها أنه يجب تجنب المظاهر العسكرية الداعمة لأي من الطرفين حتى تتمكن عملية الحوار الجارية من تحقيق نتائج".

وذكّرت الخارجية البرازيلية باتفاق جويانا وفنزويلا "على عدم استخدام القوة ضد بعضهما البعض أو التهديد باستخدامها، وعلى احترام القانون الدولي" و"التعاون لتجنب اشتعال الأحداث على الأرض وتحولها إلى توترات أكبر".

ويشارك أكثر من 5600 جندي فنزويلي منذ الخميس في
مناورات عسكرية
أمر بها الرئيس نيكولاس مادورو على الحدود بين البلدين، "ردا على استفزاز" بريطانيا وإرسالها سفينة حربية
إلى المياه قبالة جويانا.

ونددت لندن بـ "الخطوات التي اتخذتها فنزويلا ضد غويانا" واعتبرت أنها "غير مبررة ويجب أن تتوقف".

وعقد رئيسا البلدين قمة بوساطة الرئيس البرازيلى لويس إيناسيو لولا دا سيلفا فى 14 ديسمبر، التزمت الدولتان بعدها بمعالجة القضية سلميا.







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