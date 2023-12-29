كولر يستقر على خوض وديات للأهلى فى فترة توقف الدوري بسبب أمم أفريقيا

MENAFN - Youm7) استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الاهلى ، على خوض مباريات ودية لتجهيز اللاعبين فنياً وبدنياً خلال فترة التوقف.

وتراجع مسئولو النادي الأهلي عن فكرة إقامة معسكر خارجي للفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة التي ستتوقف فيها المنافسات المحلية والقارية بسبب إقامة بطولة أمم أفريقيا التي ستنطلق يوم 13 يناير المقبل بكوت ديفوار.

ورغم أن الأهلي سيكون لديه فترة توقف طويل، وأن أول ارتباط للفريق سيكون يوم 17 فبراير المقبل، إلا أن إدارة النادي ألغت فكرة إقامة معسكر خارجي للفريق خلال يناير.

وأكد مصدر لـ"اليوم السابع" أن إدارة الأهلي رآت أن فكرة إقامة معسكر خارجي ستكون بلا جدوى، لأن الفريق سيفقد عددا كبيرا من اللاعبين الأساسيين خلال هذا المعسكر _ حال إقامته_بسبب تواجدهم مع المنتخبات في أمم أفريقيا سواء كانوا لاعبي المنتخب الوطني الأول أو اللاعبين الأجانب المُقرر إنضماهم لمنتخبات بلادهم ، وهم التونسي علي معلول والمالي آليو ديانج والجنوب أفريقي بيرسي تاو ، بجانب إمكانية إقامة معسكر للمنتخب الأولمبي في يناير المقبل ما يُعني غياب لاعبين أخرين عن الأهلي إذا ما قرر إقامة معسكر شتوي خارجي.

وكشف مصدر في الأهلي أن إدارة النادي اتفقت مع مارسيل كولر المدير الفني على خوض تدريبات يومية بملعب التتش وإقامة عدة مباريات ودية لتجربة وتجهيز البدلاء والعائدين من الإصابة، خاصة أن النادي اعتذر عن عدم المشاركة في بطولة كأس الرابطة التي ستقام خلال منافسات بطولة أمم أفريقيا.















