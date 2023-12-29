كولر يستقر على خوض وديات للأهلى فى فترة توقف الدوري بسبب أمم أفريقيا

(MENAFN
- Youm7) استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الاهلى ، على خوض مباريات ودية لتجهيز اللاعبين فنياً وبدنياً خلال فترة التوقف.
وتراجع مسئولو النادي الأهلي عن فكرة إقامة معسكر خارجي للفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة التي ستتوقف فيها المنافسات المحلية والقارية بسبب إقامة بطولة أمم أفريقيا التي ستنطلق يوم 13 يناير المقبل بكوت ديفوار.
ورغم أن الأهلي سيكون لديه فترة توقف طويل، وأن أول ارتباط للفريق سيكون يوم 17 فبراير المقبل، إلا أن إدارة النادي ألغت فكرة إقامة معسكر خارجي للفريق خلال يناير.
وأكد مصدر لـ"اليوم السابع" أن إدارة الأهلي رآت أن فكرة إقامة معسكر خارجي ستكون بلا جدوى، لأن الفريق سيفقد عددا كبيرا من اللاعبين الأساسيين خلال هذا المعسكر _ حال إقامته_بسبب تواجدهم مع المنتخبات في أمم أفريقيا سواء كانوا لاعبي المنتخب الوطني الأول أو اللاعبين الأجانب المُقرر إنضماهم لمنتخبات بلادهم ، وهم التونسي علي معلول والمالي آليو ديانج والجنوب أفريقي بيرسي تاو ، بجانب إمكانية إقامة معسكر للمنتخب الأولمبي في يناير المقبل ما يُعني غياب لاعبين أخرين عن الأهلي إذا ما قرر إقامة معسكر شتوي خارجي.
وكشف مصدر في الأهلي أن إدارة النادي اتفقت مع مارسيل كولر المدير الفني على خوض تدريبات يومية بملعب التتش وإقامة عدة مباريات ودية لتجربة وتجهيز البدلاء والعائدين من الإصابة، خاصة أن النادي اعتذر عن عدم المشاركة في بطولة كأس الرابطة التي ستقام خلال منافسات بطولة أمم أفريقيا.
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