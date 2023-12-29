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منتخب تنزانيا يصل القاهرة اليوم استعداداً لمواجهة مصر ودياً

12/29/2023 11:20:02 PM
(MENAFN- Youm7) تصل بعثة منتخب تنزانيا إلى القاهرة اليوم، السبت، لخوض معسكر مغلق حتى موعد مواجهة الفراعنة وديا يوم 7 يناير المقبل.
ويخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، مباراة ودية أمام منتخب تنزانيا يوم 7 يناير المقبل بالقاهرة، فى إطار الاستعداد لكأس الأمم الأفريقية 2024 التي تستضيفها كوت ديفوار وتنطلق 13 يناير المقبل.
ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية مع منتخبات غانا والرأس الأخضر وموزمبيق.
من ناحية أخرى، يدرس روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، اصطحاب 27 لاعباً للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا فى كوت ديفوار، حيث يحق لمنتخب مصر الاستفادة من 27 لاعباً على مدار كل مباريات أمم أفريقيا.
وكشف مصدر
بمنتخب مصر
أن القائمة العامة للبطولة مكونة من 27 لاعباً، ولكن قائمة المباراة 23 لاعباً فقط، وسيتم إخطار اللجنة المنظمة بها قبل أي مباراة بـ24 ساعة، مضيفا أنه يحق لمنتخب مصر استبدال أى لاعب من ضمن الـ27 قبل أول مباراة فى البطولة بـ24 ساعة فى حال وجود إصابة.
وأوضح المصدر أنه يحق لفيتوريا أن يسافر بـ27 لاعباً، ويتحمل الكاف إقامة 23 بينما يتحمل اتحاد الكرة إقامة الـ4 الآخرين.
وأعلن اتحاد الكرة عن مباراة ودية للمنتخب الوطني الأول أمام تنزانيا 7 يناير المقبل بالقاهرة، فى إطار الاستعداد لكأس الأمم الأفريقية 2024 التي تستضيفها كوت ديفوار وتنطلق 13 يناير المقبل.

وأسفرت قرعة منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، التى أقيمت
بمدينة أبيدجان العاصمة الإيفوارية، عن وقوع المنتخب الوطنى فى المجموعة الثانية، فى البطولة المقرر لها 13 يناير حتى 11 فبراير من عام 2024 مع كل من غانا والرأس الأخضر وموزمبيق.








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