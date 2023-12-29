جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل انطلاق الجولة الـ11 اليوم

MENAFN - Youm7) تنطلق اليوم، السبت، منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري بإقامة ثلاث مباريات قوية، تجمع البنك الأهلى مع المقاولون العرب، وإنبى مع بلدية المحلة، وأخيراً طلائع الجيش مع زد إف سى.

وأعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة تأجيل مباريات الدوري الممتاز، المقرر إقامتها 2 يناير المقبل 2024، وذلك بناءً على طلب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر.

وأوضحت الرابطة أن مدرب منتخب مصر طلب بتأجيل المباريات لمنح اللاعبين راحة قبل انطلاق معسكر المنتخب استعدادًا لأمم أفريقيا كوت ديفوار 2023

وأكدت الرابطة أنه سيتم تأجيل مباريات فاركو والأهلي

وبيراميدز وسموحة وسيراميكا والزمالك ومودرن فيوتشر والجونة، على أن يتم تحديد المواعيد الجديدة الأيام القليلة المقبلة.

كما تم تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، المحدد لها يوم 15 فبراير المقبل، وذلك بسبب مواجهة الأهلي ضد وشباب بلوزداد في الجزائر أحد يومي 16، 17 فبراير من الشهر ذاته.

وتم رسميًا، تأجيل مباراة الأهلي وفاركو في الدوري المصري يوم 2 يناير، وتأجيل مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر يوم 15 فبراير.

ترتيب الدوري المصري









مواعيد مباريات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري

السبت 30 ديسمبر

البنك الاهلى & المقاولون العرب.. 4 عصراً



انبى & بلدية المحلة..7 مساءاً

طلائع الجيش & زد اف سى.. 7 مساءاً



الاثنين 1 يناير



الداخلية & الاتحاد السكندري..4 عصراً



المصري البورسعيدى & الاسماعيلى.. 7 مساءاً



القناة الناقلة لمباريات الدوري المصري





وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصري ةمع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.







