Saturday, 30 December 2023 08:09 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


معسكر مغلق لمنتخب الكرة الشاطئية استعدادا لكأس العالم

12/29/2023 11:20:02 PM
(MENAFN- Youm7) يبدأ منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية بقيادة مصطفى لطفى اليوم، السبت، معسكرا مغلقا لمدة أسبوع ويستمر حتى 6 يناير المقبل.



واختار
المدير الفنى لمنتخب مصر لكرة القدم الشاطئية قائمة تضم 20 لاعبا للمشاركة في بطولة كأس العالم المقبلة التى ستقام فى الإمارات فبراير المقبل.



وتضم القائمة الأولى لكاس العالم كلا من:


زيزو الصباح، محمد السيد ،ابراهيم حسن ،مصطفي عبده، أحمد حمدي لبانه ،مصطفى سمير ، اسلام أحمد
،مصطفي أحمد، مصطفي علي صاصا،حسان محمد ، أحمد الشحات ، حسام باولو ، الحسيني طه،هيثم عاطف كوستا ،عبدالرحمن حسن الشافعي،محمد عبدالنبي ، اسماعيل بهجت ،أحمد سليمان إيشا ،محمد السيد أبوالمعاطى،محمود شعبان، يوسف مرتضى ومحمود عماد .



ويحدد مصطفى لطفى القائمة النهائية للاعبين يوم ٥فبراير المقبل طبقا لتعليمات الاتحاد الدولى.



ويضم الجهاز الفني المعاون كلا من أحمد أبوسريع مدربًا عامًا، محمد فوزى مدرب حراس المرمى، الدكتور محمد أكمل رئيس الجهاز الطبى، عباس حسانين المدلك واسلام شاكر مدير المهمات.



وأسفرت قرعة بطولة كأس العالم التي ستقام في الإمارات فبراير المقبل عن وقوع منتخب مصر ضمن المجموعة
الأولى للبطولة.



وسيواجه الفراعنة منتخبات إيطاليا، الإمارات وأمريكا.



وتأهل
منتخب مصر لأول مرة إلى نهائيات كأس العالم بعد حصوله على المركز الثانى ببطولة كأس الأمم الإفريقية الماضية التى أقيمت في موزمبيق العام الماضى.












MENAFN29122023000132011024ID1107669643

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث