إيران تؤكد أنها ستواصل تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء 60 بالمئة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) طهران – 29 – 12 (كونا) -- أكدت إيران اليوم الجمعة أنها ستواصل أنشطة تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء 60 بالمئة تحت مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ونقلت وزارة الخارجية الايرانية عبر موقعها الإلكتروني عن المتحدث باسم الوزارة ناصر كنعاني قوله إن "تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء 60 بالمئة في منشآتنا النووية كان دائما وسيستمر لسد احتياجاتنا السلمية تحت إشراف كامل من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وأضاف كنعاني أن بلاده "أكدت مرارا وتكرارا أن برنامجها النووي كان سلميا وسيبقى كذلك وهي تدرك كافة حقوقها والتزاماتها الدولية وستواصل تعاونها مع الوكالة الدولية في هذا السياق".
واعتبر كنعاني أن التفاوض والدبلوماسية أفضل وسيلة لتسوية المخاوف بشأن برنامج بلاده النووي وذلك ردا على بيان أصدرته الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا أمس الخميس ودانت فيه "تسريع إيران إنتاج يورانيوم عالي التخصيب بدرجة نقاء 60 بالمئة". (النهاية)
م و / ر ج
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