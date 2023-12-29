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إيران تؤكد أنها ستواصل تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء 60 بالمئة

12/29/2023 11:19:56 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طهران – 29 – 12 (كونا) -- أكدت إيران اليوم الجمعة أنها ستواصل أنشطة تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء 60 بالمئة تحت مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ونقلت وزارة الخارجية الايرانية عبر موقعها الإلكتروني عن المتحدث باسم الوزارة ناصر كنعاني قوله إن "تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء 60 بالمئة في منشآتنا النووية كان دائما وسيستمر لسد احتياجاتنا السلمية تحت إشراف كامل من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وأضاف كنعاني أن بلاده "أكدت مرارا وتكرارا أن برنامجها النووي كان سلميا وسيبقى كذلك وهي تدرك كافة حقوقها والتزاماتها الدولية وستواصل تعاونها مع الوكالة الدولية في هذا السياق".
واعتبر كنعاني أن التفاوض والدبلوماسية أفضل وسيلة لتسوية المخاوف بشأن برنامج بلاده النووي وذلك ردا على بيان أصدرته الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا أمس الخميس ودانت فيه "تسريع إيران إنتاج يورانيوم عالي التخصيب بدرجة نقاء 60 بالمئة". (النهاية)

م و / ر ج



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