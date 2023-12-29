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(ايبيريا) الإسبانية تلغي 444 رحلة جوية في يناير بسبب إضراب عمالي

12/29/2023 11:19:56 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 29 - 12 (كونا) -- أعلنت الخطوط الجوية الإسبانية (ايبيريا) مساء اليوم الجمعة عن إلغاء 444 رحلة جوية في الفترة من الخامس إلى الثامن من شهر يناير المقبل بسبب إضراب دعت إليه نقابات عمال الشركة.
وقالت شركة الطيران الأكبر في إسبانيا في بيان على موقعها الالكتروني الرسمي ان الاضراب سيؤثر على 45641 مسافرا خلال أربعة أيام لافتة إلى انها ستحاول تشغيل جميع الرحلات الجوية الطويلة تقريبا وأكبر عدد ممكن من الرحلات الأوروبية والمحلية.
وأضافت المجموعة التي تضم ثلاث شركات هي (إيبيريا) و(إيبيريا اكسبريس) و(اير نوستورم) انه سيتم إلغاء 270 رحلة تشغلها الأولى و64 رحلة تشغلها الثانية و110 رحلات تشغلها الثالثة موضحة في هذا السياق انها ستحاول تقديم بدائل للمتضررين في الأيام القليلة المقبلة.
وأعلنت نقابات العاملين في مجال مناولة الأمتعة في الشركة وعددهم قرابة أربعة آلاف اضرابا لمدة أربعة أيام مطلع الشهر المقبل احتجاجا على تخلي الشركة عن ترخيص خدمة عاملي مناولة الأمتعة في ثمانية من أكثر المطارات ازدحاما في إسبانيا (باستثناء مطار مدريد الدولي) بدءا من الشهر المقبل فيما يطالبون بتدخل الحكومة الاسبانية خوفا من تدهور ظروف العمل لدى انتقالهم الى العمل تحت جناح شركات أخرى.
ويتزامن الاضراب مع عطلة (عيد الملوك الثلاثة) وعودة آلاف المواطنين إلى منازلهم وأعمالهم في ختام عطلة عيدي الميلاد ورأس السنة. (النهاية)

ه ن د / ر ج



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