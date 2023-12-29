(ايبيريا) الإسبانية تلغي 444 رحلة جوية في يناير بسبب إضراب عمالي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 29 - 12 (كونا) -- أعلنت الخطوط الجوية الإسبانية (ايبيريا) مساء اليوم الجمعة عن إلغاء 444 رحلة جوية في الفترة من الخامس إلى الثامن من شهر يناير المقبل بسبب إضراب دعت إليه نقابات عمال الشركة.
وقالت شركة الطيران الأكبر في إسبانيا في بيان على موقعها الالكتروني الرسمي ان الاضراب سيؤثر على 45641 مسافرا خلال أربعة أيام لافتة إلى انها ستحاول تشغيل جميع الرحلات الجوية الطويلة تقريبا وأكبر عدد ممكن من الرحلات الأوروبية والمحلية.
وأضافت المجموعة التي تضم ثلاث شركات هي (إيبيريا) و(إيبيريا اكسبريس) و(اير نوستورم) انه سيتم إلغاء 270 رحلة تشغلها الأولى و64 رحلة تشغلها الثانية و110 رحلات تشغلها الثالثة موضحة في هذا السياق انها ستحاول تقديم بدائل للمتضررين في الأيام القليلة المقبلة.
وأعلنت نقابات العاملين في مجال مناولة الأمتعة في الشركة وعددهم قرابة أربعة آلاف اضرابا لمدة أربعة أيام مطلع الشهر المقبل احتجاجا على تخلي الشركة عن ترخيص خدمة عاملي مناولة الأمتعة في ثمانية من أكثر المطارات ازدحاما في إسبانيا (باستثناء مطار مدريد الدولي) بدءا من الشهر المقبل فيما يطالبون بتدخل الحكومة الاسبانية خوفا من تدهور ظروف العمل لدى انتقالهم الى العمل تحت جناح شركات أخرى.
ويتزامن الاضراب مع عطلة (عيد الملوك الثلاثة) وعودة آلاف المواطنين إلى منازلهم وأعمالهم في ختام عطلة عيدي الميلاد ورأس السنة. (النهاية)
ه ن د / ر ج
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