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بريطانيا تزود أوكرانيا ب200 صاروخ تستخدم في أنظمة الدفاع الجوي

12/29/2023 11:19:56 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 29 - 12 (كونا) -- أعلن وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس اليوم الجمعة أن بلاده زودت أوكرانيا بمئتي صاروخ اعتراضي تستخدم في أنظمة الدفاع الجوي.
وذكر شابس في بيان صحفي ان الصواريخ ستسمح للقوات الاوكرانية بالاستمرار في استخدام أنظمة الدفاع الجوي من طراز (أسرام) التي طورتها بريطانيا وسلمتها لأوكرانيا اواخر العام الماضي.
وأكد في ذات السياق أن بلاده ستواصل الوقوف إلى جانب كييف بما يسمح لقواتها باستخدام أنظمة الدفاع الجوي البريطانية القادرة على ضرب الطائرات بدون طيار والصواريخ الروسية "بدقة عالية".
وجدد شابس دعوته الدول الغربية وباقي الشركاء والحلفاء الى "ضرورة مضاعفة الجهود ومساعدة القوات الاوكرانية بما تحتاجه لتحقيق النصر" مشيرا إلى التزام بلاده بتقديم 6ر4 مليار جنيه إسترليني (8ر5 مليار دولار) من المساعدات لأوكرانيا خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي في أبريل المقبل. (النهاية)

م ر ن / ر ج



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