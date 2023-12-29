بريطانيا تزود أوكرانيا ب200 صاروخ تستخدم في أنظمة الدفاع الجوي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 29 - 12 (كونا) -- أعلن وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس اليوم الجمعة أن بلاده زودت أوكرانيا بمئتي صاروخ اعتراضي تستخدم في أنظمة الدفاع الجوي.
وذكر شابس في بيان صحفي ان الصواريخ ستسمح للقوات الاوكرانية بالاستمرار في استخدام أنظمة الدفاع الجوي من طراز (أسرام) التي طورتها بريطانيا وسلمتها لأوكرانيا اواخر العام الماضي.
وأكد في ذات السياق أن بلاده ستواصل الوقوف إلى جانب كييف بما يسمح لقواتها باستخدام أنظمة الدفاع الجوي البريطانية القادرة على ضرب الطائرات بدون طيار والصواريخ الروسية "بدقة عالية".
وجدد شابس دعوته الدول الغربية وباقي الشركاء والحلفاء الى "ضرورة مضاعفة الجهود ومساعدة القوات الاوكرانية بما تحتاجه لتحقيق النصر" مشيرا إلى التزام بلاده بتقديم 6ر4 مليار جنيه إسترليني (8ر5 مليار دولار) من المساعدات لأوكرانيا خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي في أبريل المقبل. (النهاية)
م ر ن / ر ج
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