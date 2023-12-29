دوري (روشن) السعودي.. (الاهلي) يفوز بصعوبة على (الخليج) بهدف نظيف

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 29 - 12 (كونا) -- فاز فريق (الاهلي) على نظيره (الخليج) اليوم الجمعة بصعوبة بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة ال19 لدوري (روشن) السعودي للمحترفين في كرة القدم.
جاء ذلك خلال المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الامير عبدالله الفيصل الرياضية في مدنية (جدة).
واستطاع (الاهلي) ان يخطف الفوز في اللحظات الاخيرة حيث سجل الكوت ديفواري فرانك كيسي هدف الفوز من ضربة جزاء اسكنها في المرمى بالدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدلا عن ضائع في شوط المباراة الثاني.
وبهذه النتيجة حافظ (الاهلي) على مكانه بالمركز الثالث برصيد 40 نقطة بفارق 13 نقطة عن المتصدر (الهلال) وثلاث نقاط عن الثاني (النصر) فيما بقي (الخليج) عاشرا برصيد 22 نقطة في جدول الترتيب.
وضمن منافسات الجولة ذاتها فاز في وقت سابق اليوم (الهلال) على (الفيحاء) بهدفين دون رد في مباراة أقيمت على ملعب مدينة الامير فيصل بن فهد الرياضية بالعاصمة الرياض) بينما فاز (الرائد) على (أبها) بأربعة أهداف لثلاثة في مباراة مثيرة أقيمت على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في مدينة بريدة. (النهاية)
ف ن / ر ج
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