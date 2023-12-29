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البورصة الايطالية تنهي السنة بأعلى أرباح منذ 15 عاما

12/29/2023 11:19:55 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) روما – 29 - 12 (كونا) -- حصدت البورصة الايطالية في ختام تعاملاتها طوال عام 2023 المنتهي أعلى نسبة أرباح منذ 15 سنة بالتزامن مع ارتفاع قيمة رؤوس الأموال المتداولة الى أكثر من 840 مليار دولار تزيد بواقع 39 بالمئة على الناتج المحلي الاجمالي.
وأعلنت بورصة الأوراق المالية بميلانو (بياتسا أفاري) اليوم الجمعة أن بيانات نهاية التعامل سجلت ارتفاعا صافيا في مؤشر (فيتس ميب) الرئيسي بنسبة 28 بالمئة مقارنة بالعام الماضي وبحد أقصى سنوي بلغ 30427 نقطة في 11 ديسمبر وحد أدنى 24158 نقطة في 2 يناير بقيم تزيد على مستوى 30 ألف نقطة وهو ما لم يسجل منذ يونيو 2008.
وذكرت البورصة في بياناتها الختامية على موقعها الرسمي أن مؤشر (فيتس ايطاليا) لجميع الأسهم المتداولة في سوق الأوراق المالية الايطالية سجل بدوره زيادة نسبتها 2ر26 بالمئة. (النهاية)

م ن / ر ج



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