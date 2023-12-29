البورصة الايطالية تنهي السنة بأعلى أرباح منذ 15 عاما

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) روما – 29 - 12 (كونا) -- حصدت البورصة الايطالية في ختام تعاملاتها طوال عام 2023 المنتهي أعلى نسبة أرباح منذ 15 سنة بالتزامن مع ارتفاع قيمة رؤوس الأموال المتداولة الى أكثر من 840 مليار دولار تزيد بواقع 39 بالمئة على الناتج المحلي الاجمالي.
وأعلنت بورصة الأوراق المالية بميلانو (بياتسا أفاري) اليوم الجمعة أن بيانات نهاية التعامل سجلت ارتفاعا صافيا في مؤشر (فيتس ميب) الرئيسي بنسبة 28 بالمئة مقارنة بالعام الماضي وبحد أقصى سنوي بلغ 30427 نقطة في 11 ديسمبر وحد أدنى 24158 نقطة في 2 يناير بقيم تزيد على مستوى 30 ألف نقطة وهو ما لم يسجل منذ يونيو 2008.
وذكرت البورصة في بياناتها الختامية على موقعها الرسمي أن مؤشر (فيتس ايطاليا) لجميع الأسهم المتداولة في سوق الأوراق المالية الايطالية سجل بدوره زيادة نسبتها 2ر26 بالمئة. (النهاية)
م ن / ر ج
MENAFN29122023000071011013ID1107669638
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.