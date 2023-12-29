الدوري الايطالي: (انتر) المتصدر يتعثر ويكتفي بالتعادل مع (جنوى)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) روما – 29 - 12 (كونا) -- تعثرت مسيرة فريق (انتر ميلانو) في صدارة الدوري الايطالي لكرة القدم حيث فقد نقطتين ثمينتين بعدما اكتفى بالتعادل أمام (جنوى) بهدف لكل منهما اليوم الجمعة ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر من المسابقة.
وفي المباراة الليلية على ملعب استاد (لويجي فيراريس) بمدينة جنوى سجل (النيروادزوري) الزائر الهدف الاول عن طريق ماركو أرناتوفيتش في الدقيقة 42 قبل أن ينجح صاحب الأرض (جنوى) بانتزاع التعادل بهدف سجله رادو دراغوسين في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلا عن ضائع في الشوط الأول.
وبهذا التعادل يحتفظ (انتر) بموقعه في المركز الأول مع أخر جولات دور الذهاب برصيد 45 نقطة ومن خلفه يوفنتوس في المركز الثاني برصيد 40 نقطة مع فرصة الاقتراب منه في لقائه مع روما في أخر مباريات الجولة غدا السبت. (النهاية)
م ن / ر ج
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