Saturday, 30 December 2023 08:09 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الدوري الايطالي: (انتر) المتصدر يتعثر ويكتفي بالتعادل مع (جنوى)

12/29/2023 11:19:55 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) روما – 29 - 12 (كونا) -- تعثرت مسيرة فريق (انتر ميلانو) في صدارة الدوري الايطالي لكرة القدم حيث فقد نقطتين ثمينتين بعدما اكتفى بالتعادل أمام (جنوى) بهدف لكل منهما اليوم الجمعة ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر من المسابقة.
وفي المباراة الليلية على ملعب استاد (لويجي فيراريس) بمدينة جنوى سجل (النيروادزوري) الزائر الهدف الاول عن طريق ماركو أرناتوفيتش في الدقيقة 42 قبل أن ينجح صاحب الأرض (جنوى) بانتزاع التعادل بهدف سجله رادو دراغوسين في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلا عن ضائع في الشوط الأول.
وبهذا التعادل يحتفظ (انتر) بموقعه في المركز الأول مع أخر جولات دور الذهاب برصيد 45 نقطة ومن خلفه يوفنتوس في المركز الثاني برصيد 40 نقطة مع فرصة الاقتراب منه في لقائه مع روما في أخر مباريات الجولة غدا السبت. (النهاية)

م ن / ر ج



MENAFN29122023000071011013ID1107669637

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث