الأمين العام للأمم المتحدة يناشد المجتمع الدولي منع التصعيد الإقليمي للحرب الإسرائيلية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 29 - 12 (كونا) -- ناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الجمعة أعضاء المجتمع الدولي بذل كل الجهود لاستخدام نفوذهم بغية منع التصعيد الإقليمي للحرب الإسرائيلية في قطاع غزة بما يمكن أن يكون له "عواقب مدمرة على المنطقة بأكملها".
وحذر غوتيريش في بيان نقله المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك من استمرار خطر حدوث "حريق إقليمي أوسع نطاقا كلما طال أمد الصراع في غزة نظرا لخطر التصعيد وسوء التقدير من قبل جهات فاعلة متعددة".
وقال إن تصاعد العنف في الضفة الغربية المحتلة أمر مقلق للغاية مشيرا إلى التبادل اليومي لإطلاق النار عبر الخط الأزرق الذي يهدد بتصعيد أوسع بين الكيان الإسرائيلي المحتل ولبنان.
وجدد دعوته لوقف فوري لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن.
وأعرب عن قلقه من الهجمات المستمرة التي تشنها الجماعات المسلحة في العراق وسوريا وكذلك هجمات ميليشيات الحوثي على السفن في البحر الأحمر والتي تصاعدت في الأيام الأخيرة.
وحث جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس واتخاذ خطوات عاجلة لتهدئة التوترات في المنطقة. (النهاية)
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