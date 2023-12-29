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الأمين العام للأمم المتحدة يناشد المجتمع الدولي منع التصعيد الإقليمي للحرب الإسرائيلية

12/29/2023 11:19:55 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 29 - 12 (كونا) -- ناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الجمعة أعضاء المجتمع الدولي بذل كل الجهود لاستخدام نفوذهم بغية منع التصعيد الإقليمي للحرب الإسرائيلية في قطاع غزة بما يمكن أن يكون له "عواقب مدمرة على المنطقة بأكملها".
وحذر غوتيريش في بيان نقله المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك من استمرار خطر حدوث "حريق إقليمي أوسع نطاقا كلما طال أمد الصراع في غزة نظرا لخطر التصعيد وسوء التقدير من قبل جهات فاعلة متعددة".
وقال إن تصاعد العنف في الضفة الغربية المحتلة أمر مقلق للغاية مشيرا إلى التبادل اليومي لإطلاق النار عبر الخط الأزرق الذي يهدد بتصعيد أوسع بين الكيان الإسرائيلي المحتل ولبنان.
وجدد دعوته لوقف فوري لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن.
وأعرب عن قلقه من الهجمات المستمرة التي تشنها الجماعات المسلحة في العراق وسوريا وكذلك هجمات ميليشيات الحوثي على السفن في البحر الأحمر والتي تصاعدت في الأيام الأخيرة.
وحث جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس واتخاذ خطوات عاجلة لتهدئة التوترات في المنطقة. (النهاية)

ع س ت / ر ج



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