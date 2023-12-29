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موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الجمعة الساعة 00:00 بتوقيت غرينيتش

12/29/2023 11:19:55 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - السلطات الصحية في قطاع غزة تعلن استشهاد 187 فلسطينيا وإصابة 312 آخرين بقصف قوات الاحتلال الإسرائيلي أحياء سكنية في القطاع خلال ال24 ساعة الماضية وتقول إن حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع والمتواصل منذ 7 الماضي ترتفع بذلك إلى 21507 شهداء وأكثر من 55900 مصاب.
أنقرة - السلطات التركية تعلن توقيف 32 مشتبها فيه بينهم ثلاثة قادة بما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) "كانوا يستعدون لشن هجمات على عدد من المعابد والكنائس وسفارة العراق في أنقرة".
واشنطن - مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان يقول إن الرئيس جو بايدن يتابع عن كثب تطورات عبور صاروخ روسي المجال الجوي لبولندا العضو في حلف شمالي الأطلسي (ناتو).
مدريد - الخطوط الجوية الإسبانية (ايبيريا) تعلن عن إلغاء 444 رحلة جوية في الفترة من الخامس إلى الثامن من شهر يناير المقبل بسبب إضراب دعت إليه نقابات عمال الشركة. (النهاية) ر ج

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