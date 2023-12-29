موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الجمعة الساعة 00:00 بتوقيت غرينيتش

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- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - السلطات الصحية في قطاع غزة تعلن استشهاد 187 فلسطينيا وإصابة 312 آخرين بقصف قوات الاحتلال الإسرائيلي أحياء سكنية في القطاع خلال ال24 ساعة الماضية وتقول إن حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع والمتواصل منذ 7 الماضي ترتفع بذلك إلى 21507 شهداء وأكثر من 55900 مصاب.
أنقرة - السلطات التركية تعلن توقيف 32 مشتبها فيه بينهم ثلاثة قادة بما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) "كانوا يستعدون لشن هجمات على عدد من المعابد والكنائس وسفارة العراق في أنقرة".
واشنطن - مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان يقول إن الرئيس جو بايدن يتابع عن كثب تطورات عبور صاروخ روسي المجال الجوي لبولندا العضو في حلف شمالي الأطلسي (ناتو).
مدريد - الخطوط الجوية الإسبانية (ايبيريا) تعلن عن إلغاء 444 رحلة جوية في الفترة من الخامس إلى الثامن من شهر يناير المقبل بسبب إضراب دعت إليه نقابات عمال الشركة. (النهاية) ر ج
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