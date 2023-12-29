أجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق ولطيفة في البحر الميت والعقبة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 30 كانون الأول (بترا)-تسجل درجات الحرارة العظمى اليوم السبت، حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء باردة نسبيا وغائمة جزئيا في أغلب المناطق، ولطيفة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء يوم غدٍ الأحد باردة نسبيا وغائمة جزئيا إلى غائمة في أغلب المناطق، ولطيفة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

ويطرأ الاثنين، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة في أغلب المناطق ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح جنوبية غربية خفيفة السرعة.

كما يطرا الثلاثاء، انخفاض آخر على درجات الحرارة لتسود أجواء باردة في أغلب المناطق ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم المنخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 14 - 9 درجات مئوية، وفي غرب عمان 12 - 7، وفي المرتفعات الشمالية 11 - 6، وفي مرتفعات الشراة 12 - 5، وفي مناطق البادية 16 - 8، وفي مناطق السهول 15 - 7، وفي الأغوار الشمالية 24 - 14، وفي الأغوار الجنوبية 25 - 15، وفي البحر الميت 23 - 13، وفي خليج العقبة 23 - 14 درجة مئوية.

-- (بترا)

م ح/ف ج

30/12/2023 06:36:41

