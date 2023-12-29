جورجينا رزق زوجة وليد توفيق: والد ابنى تم اغتياله على يد الإسرائيليين

MENAFN - Youm7) أكدت جورجينا رزق زوجة الفنان وليد توفيق خلال استضافتها مع الإعلامية منى الشاذلى في برنامج معكم الذى تقدمه على قناة on، أن زوجها السابق والد ابنها علي، تم اغتياله على يد الإسرائيليين في عملية مفخخة تسببت في قتله داخل سيارته، وقالت: لقد كانت صدمة كبيرة، والحمد لله ربنا عوضنى بابنى على بعد رحيله.





وأكد النجم اللبناني وليد توفيق، خلال استضافته مع الإعلامية منى الشاذلى في برنامج معكم، أن أهم ما تتميز به زوجته جورجينا رزق ملكة جمال الكون هو الصراحة والوضوح، كما أنها ست بيت شاطرة وتجيد الطبخ.





وأضاف أقرب أصدقائى رحمهم الله الفنانون محمود عبد العزيز وفاروق الفيشاوى وسمير غانم وبليغ حمدى، وهؤلاء حافظوا على نجوميتهم.





وأهدى النجم اللبناني لزوجته جورجينا رزق أغنية أميرة الأحلام من ألحانه وكلمات عاصم حسين وتوزيع باسم منير، وذلك لأول مرة خلال ظهورهما مع منى الشاذلى في برنامج معكم على قناة on.





وأكد النجم اللبنانى وليد توفيق أن الشعب السورى احتضنه كثيرا، وقدم عدة أفلام وحققت نجاحا كبيرا مع الفنان دريد لحام، مضيفا: "بعد ذلك سافرت إلى باريس وكانت خطوة مهمة في حياتى، وكان معايا فنانين عرب منهم عبد الله الرويشد".





وأضاف وليد توفيق: "اشتغلت في الكهرباء والنجارة في صغري ولم أندم على ذلك، وعمرى ما زعلت من والدى الذى احتضننى أيضا، وتوفى في السعودية أثناء الحج".





وقال: "عانيت الكثير في لبنان مع أهلى خلال الحرب، حيث لا توجد كهرباء ولا مياه وحتى أرصدتى في البنوك راحت عليا".





وأعرب الفنان وليد توفيق، خلال استضافته مع الإعلامية منى الشاذلى في برنامج معكم الذى يذاع على فضائية أون، أنه سعيد بأغنيته الأخيرة التي تحمل اسم "أصحاب السعادة"، من كلمات أحمد المالكى وألحان محمد يحيى، مشيرا إلى أنه قدم الأغنية بعيدا عن الحزن الذى عشناه خلال الفترة الماضية.





وأضاف خلال لقائه أنه تعرف على الموسيقار محمد عبد الوهاب وجلس معه وأهداه أغنية "بلاش تبوسنى"، وحينها سألته "إيه الميزة اللى فيك"، ورد "التسامح".





وطرح مؤخرا النجم وليد توفيق أغنية جديدة باللهجة المصرية تحت عنوان "أصحاب السعادة"، على طريقة الفيديو كليب عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وكافة المنصات الموسيقية، وهى من كلمات أحمد المالكي، ألحان محمد يحيى، توزيع محمد عباس، وأخرج الكليب ساري منير.





كما انتهى النجم وليد توفيق من تصوير كليب أغنية "مصر يا أم السلام"، حيث قدمها فى السابق وغناها فى الحفلات على شكل أغنية سنجل، ليقرر طرحها فيديو كليب وقام بتصويرها فى الأهرامات.