مسرحية الجيل الرابع على مسرح قصر ثقافة الأنفوشي.. الأربعاء المقبل

(MENAFN
- Youm7) يقدم المعهد العالي للفنون المسرحية ،
العرض المسرحي "الجيل الرابع" وذلك يوم الأربعاء القادم الموافق 3 يناير، علي مسرح قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً.
الجيل الرابع
مسرحية الجيل الرابع تأليف: على عبد النبى الزيدى، وبطولة كل من إسلام صلاح، شهاب كريم، ريهام عبد الرازق، أحمد عامر، إضاءة: أحمد طارق،
ديكور: دنيا عزيز، تنفيذ ديكور: صفوت عادل، ملابس وإكسسورات: ريماس محمد، مكياج: ندين عبد المجيد، تنفيذ وإعداد موسيقى: جهاد مصطفى، تصوير البوستر: أحمد انور، تصميم ودعاية العرض: عمر السيد، مخرج مساعد: أحمد الخشاب، مخرج منفذ: مازن عصام، إخراج: محمد عبدالوهاب.
وتدور المسرحية حول أجيال أربعة وهي الجد، والأب، والابن وكلهم يعانون من إعاقات مختلفة وحين يرزقون بطفل سليم يقرر الأب أن يبتر ذراعه ، لكي يمتهن التسول، وبهذا يكون قد وجد له سبيلا للعيش ، وتتوالي الأحداث لنكتشف أن كيف أن بتر الأعضاء بات شائعا في تلك المدينة، كسبيل للنجاة في مواجهة حالة اليأس.
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