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مسرحية الجيل الرابع على مسرح قصر ثقافة الأنفوشي.. الأربعاء المقبل

12/29/2023 11:19:43 PM
(MENAFN- Youm7) يقدم المعهد العالي للفنون المسرحية ،
العرض المسرحي "الجيل الرابع" وذلك يوم الأربعاء القادم الموافق 3 يناير، علي مسرح قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً.





الجيل الرابع




مسرحية الجيل الرابع تأليف: على عبد النبى الزيدى، وبطولة كل من إسلام صلاح، شهاب كريم، ريهام عبد الرازق، أحمد عامر، إضاءة: أحمد طارق،
ديكور: دنيا عزيز، تنفيذ ديكور: صفوت عادل، ملابس وإكسسورات: ريماس محمد، مكياج: ندين عبد المجيد، تنفيذ وإعداد موسيقى: جهاد مصطفى، تصوير البوستر: أحمد انور، تصميم ودعاية العرض: عمر السيد، مخرج مساعد: أحمد الخشاب، مخرج منفذ: مازن عصام، إخراج: محمد عبدالوهاب.



وتدور المسرحية حول أجيال أربعة وهي الجد، والأب، والابن وكلهم يعانون من إعاقات مختلفة وحين يرزقون بطفل سليم يقرر الأب أن يبتر ذراعه ، لكي يمتهن التسول، وبهذا يكون قد وجد له سبيلا للعيش ، وتتوالي الأحداث لنكتشف أن كيف أن بتر الأعضاء بات شائعا في تلك المدينة، كسبيل للنجاة في مواجهة حالة اليأس.
















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