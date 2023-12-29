إسماعيل عبد الله: مسرحنا العربي ملتصق بقضايا أمته ومدرسة للأخلاق والحرية

MENAFN - Youm7) صرح الكاتب إسماعيل عبد الله، أمين عام الهيئة العربية للمسرح بمناسبة الإعلان عن فعاليات مهرجان المسرح العربي في دورته الرابعة عشرة: مهرجان المسرح العربي موعدنا السنوي الذي أصبح مرتكزًا مهمًا لتحقيق شعارنا الدائم "نحو مسرح عربي جديد ومتجدد".

وأضاف: المسرح مشعلنا حين يدلهم الظلام، فهو ينير لنا الطريق، لنصل إلى المسرح الذي دعا إليه الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي مدرسة للأخلاق والحرية، ومهرجاننا ومسرحنا بمثابة الإعلان عن جدارة أمتنا بالحياة، وعن قدرة مبدعينا على قيادة التنوير واجتراح الجديد.

وأكد عبد الله: أن المسرح العربي مسرح ملتصق بقضايا أمته ويعمل على النهوض الحضاري لها، وفي كل عام يمضي المهرجان قاطعاً شوطاً جديداً والأفق الرحب في انتظار مواعيدنا الجديدة".

وجدير بالذكر أن مهرجان المسرح العربي ببغداد يشارك في مؤتمره الفكري 136 مسرحي وباحث أكاديمي، ويصدر حوالي 20 كتابا عن المسرح العراقي، ويكريم 36 فائزا في المسابقات المختلفة بالمهرجان ، ويحضره حوالي 600 مسرحي من كل الدول العربية، وهناك 19 عرضا مسرحيا منها 13 عرضا تتنافس علي جائزة الشيخ القاسمي .







