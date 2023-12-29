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الشحرورة صباح خادمة مطلوب القبض عليها في ليلة رأس السنة

12/29/2023 11:19:43 PM
(MENAFN- Youm7) منذ زمن طويل كان نجوم الفن يحتفلون بأعياد الكريسماس وليلة رأس السنة ويستقبلون العام الجديد بالعديد من الاحتفالات والتجمعات، وكان لكل منهم طقوسه وطريقته الخاصة فى الاحتفال، كما كان لكل منهم ذكريات مواقف لا ينساها فى هذه المناسبة.



وروت صباح فى حوار نادر عام 1958 أنها دعيت فى إحدى السنوات السابقة إلى حفلة تنكرية أقامتها إحدى صديقاتها فى رأس السنة، فقررت أن ترتدى ملابس خادمة فقيرة من بنات البلد، فارتدت ملابس خادمتها وأتقنت وضع المكياج واستعانت بضفائر حتى تخفى شخصيتها تمامًا، وعندما دخلت الاحتفال لم ينتبه أحد إلى أنها صباح واعتقدوا أنها خادمة ضمن الخدم فى الحفل".



كما قالت إن صاحبة الحفل لم تتعرف عليها، وظلت كذلك حتى قرب منتصف الليل، وفكرت أن تعود إلى منزلها لتغير ملابسها وتزيل الماكياج وترتدى فستان آخر، ولكنها عندما خرجت من منزل صديقتها فوجئت بالبواب يعترض طريقها، قائلاً: "رايحة فين يابت، اقفى عندك"، فارتبكت صباح ما أثار شكوك البواب، الذى أخذ يصرخ فيها وأثار صراخه سائقى سيارات المدعوين الموجودين أمام البيت فاجتمعوا حولها، واستدعوا الشاويش الذى جاء وأمسك بها، وقررر أن يصطحبها للقسم، وأثارت هذه الضجة المدعوين الذين التفوا ليعرفوا ما حدث، وجدت صباح نفسها فى موقف محرج واضطرت أن تكشف عن شخصيتها، وما أن أعلنت عن نفسها حتى ضحك الجميع وصفقوا لإتقانها لشخصية الخادمة.
















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