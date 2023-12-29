كيت ميدلتون تعطى دروسًا بإطلالتها فى تقبل الذات.. مش بتخفى خطوط وجهها

(MENAFN
- Youm7) تظهر كيت ميدلتون أميرة ويلز، دائمًا بإطلالة رقيقة وبسيطة، وملامح وجه طبيعية وخطوات من المكياج سهلة بعيدة عن التكلف والمبالغة، وبأحدث إطلالتها تظهر بملامحها الجميلة، لنرى فيها الأميرة طبيعية التى لم تخفى خطوط وجهها وتعبيراتها بتلقائية بعيدة عن التكلف أو تطبيق" الفلتر".
ووفقًا لما ذكره موقع hello فأن أميرة ويلز تحرص على أن تظهر بحقيقتها دون تجميل مبالغ فيه، وتشبهها الممثلة البريطانية هيلين ميرين 78 عاما والتى قالت عن تشبهها بها
"نحن في العمر المثالي" وهي سعيدة لكونها أفضل نسخة من نفسها في أي عمر.
ومن خلال ظهور الأميرة كيت فقد أكدت على أن الجمال الطبيعي هو عدم إخفاء علامات التقدم أو إظهار مشاعر الخجل منها، لأنها تعبر بذلك عن القوة والمرونة التعاطف والدفء الذي نمر به جميعا في أوقاتنا، وأن الظهور الشبابي وبشكل مثالي هو الهدف النهائي، وإنما الاستمتاع بكل المراحل العمرية الشباب والشيخوخة منها.
الأميرة كيت ميدلتون
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