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كيت ميدلتون تعطى دروسًا بإطلالتها فى تقبل الذات.. مش بتخفى خطوط وجهها

12/29/2023 11:19:41 PM
(MENAFN- Youm7) تظهر كيت ميدلتون أميرة ويلز، دائمًا بإطلالة رقيقة وبسيطة، وملامح وجه طبيعية وخطوات من المكياج سهلة بعيدة عن التكلف والمبالغة، وبأحدث إطلالتها تظهر بملامحها الجميلة، لنرى فيها الأميرة طبيعية التى لم تخفى خطوط وجهها وتعبيراتها بتلقائية بعيدة عن التكلف أو تطبيق" الفلتر".

ووفقًا لما ذكره موقع hello فأن أميرة ويلز تحرص على أن تظهر بحقيقتها دون تجميل مبالغ فيه، وتشبهها الممثلة البريطانية هيلين ميرين 78 عاما والتى قالت عن تشبهها بها
"نحن في العمر المثالي" وهي سعيدة لكونها أفضل نسخة من نفسها في أي عمر.
ومن خلال ظهور الأميرة كيت فقد أكدت على أن الجمال الطبيعي هو عدم إخفاء علامات التقدم أو إظهار مشاعر الخجل منها، لأنها تعبر بذلك عن القوة والمرونة التعاطف والدفء الذي نمر به جميعا في أوقاتنا، وأن الظهور الشبابي وبشكل مثالي هو الهدف النهائي، وإنما الاستمتاع بكل المراحل العمرية الشباب والشيخوخة منها.

الأميرة كيت ميدلتون








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