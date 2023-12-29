خطوات لتجهيز البشرة لوضع المكياج.. استعدى للاحتفال بليلة رأس السنة

(MENAFN
- Youm7) تحتاج البشرة لتحضيرها بطرق معينة قبل وضع المكياج وذلك
لضمان الحصول على إطلالة جميلة وجذابة، ووفقًا لما جاء في موقع stylecraze
نستعرض أبرز الخطوات التي تساعد في تجهيز البشرة وعمل مكياج خفيف للاحتفال برأس السنة.
وضع خافي العيوب غسول
قومي بغسل البشرة بطريقة جيدة بالغسول المفضل والمناسب لطبيعة بشرتك، حتي تتخلصين من الرواسب والشوائب
مقشر
قومي بعمل مقشر لطيف على بشرتك مكون من القهوة والعسل وضعيه 5 دقائق ثم قومي بفرك البشرة
وشطفها بالماء الفاتر.
تونر
ضعي التونر المفضل والمتوفر لديكي من ماء الورد أو أي تونر متواجد ويناسب بشرتك.
ترطيب
ضعي الترطيب المفضل لديكي وتخلصي من جفاف البشرة بالإضافة لمنع ظهور أي
قشور أو جلد ميت على البشرة، وبعد تجهيز البشرة قومي بعمل مكياج خفيف للبشرة من خلال السطور التالية :
خافي للعيوب
قومي بوضع خافي للعيو أسفل العين وحول الفم
للتخلص من أي بقع موجودة.
كحل
ضعي الكحل الأسود بدون أي إضافات لكي يجعل ظهورك مميز وخفيف.
ماسكارا
الماسكارا من أدوات التجميل التي لا يمكن الاستغناء عنها
للحصول على إطلالة جذابة .
أحمر الشفاه
ضعي أحمر الشفاه المفضل لديك والمناسب لطبيعة بشرتك على حسب الألوان المتوفرة لديكي، لكن اختاري ألوان هادئة.
تقشير البشرة
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