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خطوات لتجهيز البشرة لوضع المكياج.. استعدى للاحتفال بليلة رأس السنة

12/29/2023 11:19:39 PM
(MENAFN- Youm7) تحتاج البشرة لتحضيرها بطرق معينة قبل وضع المكياج وذلك
لضمان الحصول على إطلالة جميلة وجذابة، ووفقًا لما جاء في موقع stylecraze
نستعرض أبرز الخطوات التي تساعد في تجهيز البشرة وعمل مكياج خفيف للاحتفال برأس السنة.


وضع خافي العيوب غسول

قومي بغسل البشرة بطريقة جيدة بالغسول المفضل والمناسب لطبيعة بشرتك، حتي تتخلصين من الرواسب والشوائب

مقشر

قومي بعمل مقشر لطيف على بشرتك مكون من القهوة والعسل وضعيه 5 دقائق ثم قومي بفرك البشرة
وشطفها بالماء الفاتر.

تونر

ضعي التونر المفضل والمتوفر لديكي من ماء الورد أو أي تونر متواجد ويناسب بشرتك.

ترطيب

ضعي الترطيب المفضل لديكي وتخلصي من جفاف البشرة بالإضافة لمنع ظهور أي
قشور أو جلد ميت على البشرة، وبعد تجهيز البشرة قومي بعمل مكياج خفيف للبشرة من خلال السطور التالية :

خافي للعيوب


قومي بوضع خافي للعيو أسفل العين وحول الفم
للتخلص من أي بقع موجودة.

كحل


ضعي الكحل الأسود بدون أي إضافات لكي يجعل ظهورك مميز وخفيف.


ماسكارا


الماسكارا من أدوات التجميل التي لا يمكن الاستغناء عنها
للحصول على إطلالة جذابة .


أحمر الشفاه


ضعي أحمر الشفاه المفضل لديك والمناسب لطبيعة بشرتك على حسب الألوان المتوفرة لديكي، لكن اختاري ألوان هادئة.


تقشير البشرة








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