طرق سهلة لتنظيف المرآة بدون ظهور خطوط.. بسيطة ونتائجها مضمونة

(MENAFN
- Youm7) تنظيف المرآة أمر سهل ولكن تنظيفها بدون ظهور خطوط قد يشكل بعض الصعوبة، ولكي تحصلي على مرآة نظيفة وخالية من أي خطوط فلا تستخدمين الإسفنج الكاشطة التي قد يلحق الضرر بالأسطح، واستبدلي مواد التنظيف الكيميائية القاسية بأخرى رخيصة وسهلة.
ومن الشائع في تنظيف المرآة هو مسحها بحركة دائرية، ولكن هناك طرق أخرى سهلة وبسيطة يمكنك معرفتها من خلال هذا التقرير، حسب موقع "thespruce".
قبل أن تبدأي في تنظيف المرآة، عليكي بتنظيف إطار المرآة مع استخدام المواد المناسبة لنوع الإطار، وقومي بتنظيف الجزء العلوي من الإطار لأنه يكون أكثر عرضة للأتربة، وقومي بتنظيف الزوايا الصغيرة أيضاً إذا كان الإطار يحتوي على تصميم مزخرف، بعد ذلك كوني مستعده لتنظيف المرآة نفسها بإحدى الطرق التالية.
استخدمى قطعة قماش من الألياف الدقيقة
تعد من أفضل الأدوات لتنظيف المرآة بدون خطوط لأنها عالية الامتصاص وخالية من الوبر مما يساعد ذلك على الحصول على مرآة نظيفة، قومي ببل تلك القماشة بالماء الدافئ واعصريها للتخلص من الماء الزائد، ثم قومي بمسح المرآة بلطف من جانب إلى آخر.
استخدمى منظف النوافذ
قومي برش منظف النوافذ على القماش مباشرة وامسحي المرآة من أعلى لأسفل ومن اليسار إلى اليمين.
إضافة صابون الأطباق
إذا كانت المرآة الخاصة بك تحتاج إلى مزيد من التنظيف فقومي بإضافة صابون الصحون إلى الماء الدافئ، وبعد ذلك قومي بنقع القماشة في هذا الخليط واعصريها، وقومي بمسح المرآة من جانب لآخر مع التركيز على الأجزاء المتسخة أكثر، وعند ظهور رغوة بعد إزالة أكبر قدر من القذورات، يجب عليكي مسح الصابون بالقماشة وترطيبها بالماء الدافئ ومرريها على المرآة لإزالة الرغوة.
استخدمى قطعة من ورق الصحيفة
ورق الصحف شديد الامتصاص ولا تجعل أي خطوط تظهر على المرآة ومن السهل الحصول عليها، فقومي بتمزيق صفحة من الصحيفة ولفها لمسح المرآة.
عمل محلول بالخل الأبيض
اخلطي كمية متساوية من الماء المقطر بالخل الأبيض، ثم قومي بسكب ذلك الخليط في زجاجة رذاذ، وقومي برجها ثم رشي على المرآة وامسحيها بعد ذلك بقطعة القماش.
خلط صودا الخبز بالخل الأبيض
هناك طريقة أخرى لتنظيف المرآة من الخطوط وهي عمل خليط متساوي من صودا الخبز والخل الأبيض، وقومي بدمج هذا الخليط في وعاء صغير للحصول على عجينة ناعمة باستخدام شوكة أو ملعقة، ثم قومي بفرك ذلك المعجون بلطف على الأجزاء القذرة، ثم امسحيها بعد ذلك بقطعة القماش المبللة.
التنظيف من جانب لآخر
تجنبي الحركة الدائرية في تنظيف المرآة وقومي بتنظيفها من جانب لآخر لمنع ظهور الخطوط، وقومي بتنظيف الحواف والزوايا بنفس الحركة للحصول على مرآة نظيفة تماماً.
مرايات نظيفة
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