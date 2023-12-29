طرق سهلة لتنظيف المرآة بدون ظهور خطوط.. بسيطة ونتائجها مضمونة

MENAFN - Youm7) تنظيف المرآة أمر سهل ولكن تنظيفها بدون ظهور خطوط قد يشكل بعض الصعوبة، ولكي تحصلي على مرآة نظيفة وخالية من أي خطوط فلا تستخدمين الإسفنج الكاشطة التي قد يلحق الضرر بالأسطح، واستبدلي مواد التنظيف الكيميائية القاسية بأخرى رخيصة وسهلة.

ومن الشائع في تنظيف المرآة هو مسحها بحركة دائرية، ولكن هناك طرق أخرى سهلة وبسيطة يمكنك معرفتها من خلال هذا التقرير، حسب موقع "thespruce".

قبل أن تبدأي في تنظيف المرآة، عليكي بتنظيف إطار المرآة مع استخدام المواد المناسبة لنوع الإطار، وقومي بتنظيف الجزء العلوي من الإطار لأنه يكون أكثر عرضة للأتربة، وقومي بتنظيف الزوايا الصغيرة أيضاً إذا كان الإطار يحتوي على تصميم مزخرف، بعد ذلك كوني مستعده لتنظيف المرآة نفسها بإحدى الطرق التالية.

استخدمى قطعة قماش من الألياف الدقيقة

تعد من أفضل الأدوات لتنظيف المرآة بدون خطوط لأنها عالية الامتصاص وخالية من الوبر مما يساعد ذلك على الحصول على مرآة نظيفة، قومي ببل تلك القماشة بالماء الدافئ واعصريها للتخلص من الماء الزائد، ثم قومي بمسح المرآة بلطف من جانب إلى آخر.

استخدمى منظف النوافذ

قومي برش منظف النوافذ على القماش مباشرة وامسحي المرآة من أعلى لأسفل ومن اليسار إلى اليمين.

إضافة صابون الأطباق

إذا كانت المرآة الخاصة بك تحتاج إلى مزيد من التنظيف فقومي بإضافة صابون الصحون إلى الماء الدافئ، وبعد ذلك قومي بنقع القماشة في هذا الخليط واعصريها، وقومي بمسح المرآة من جانب لآخر مع التركيز على الأجزاء المتسخة أكثر، وعند ظهور رغوة بعد إزالة أكبر قدر من القذورات، يجب عليكي مسح الصابون بالقماشة وترطيبها بالماء الدافئ ومرريها على المرآة لإزالة الرغوة.

استخدمى قطعة من ورق الصحيفة

ورق الصحف شديد الامتصاص ولا تجعل أي خطوط تظهر على المرآة ومن السهل الحصول عليها، فقومي بتمزيق صفحة من الصحيفة ولفها لمسح المرآة.

عمل محلول بالخل الأبيض

اخلطي كمية متساوية من الماء المقطر بالخل الأبيض، ثم قومي بسكب ذلك الخليط في زجاجة رذاذ، وقومي برجها ثم رشي على المرآة وامسحيها بعد ذلك بقطعة القماش.

خلط صودا الخبز بالخل الأبيض

هناك طريقة أخرى لتنظيف المرآة من الخطوط وهي عمل خليط متساوي من صودا الخبز والخل الأبيض، وقومي بدمج هذا الخليط في وعاء صغير للحصول على عجينة ناعمة باستخدام شوكة أو ملعقة، ثم قومي بفرك ذلك المعجون بلطف على الأجزاء القذرة، ثم امسحيها بعد ذلك بقطعة القماش المبللة.

التنظيف من جانب لآخر

تجنبي الحركة الدائرية في تنظيف المرآة وقومي بتنظيفها من جانب لآخر لمنع ظهور الخطوط، وقومي بتنظيف الحواف والزوايا بنفس الحركة للحصول على مرآة نظيفة تماماً.

مرايات نظيفة







