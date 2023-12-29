عشان تفضل صالحة لأطول فترة ممكنة.. 3 خطوات لتخزين الفراولة طازجة

(MENAFN
- Youm7) الفراولة من أكثر الفواكه المفضلة للكثير من الأشخاص وتتميز بلونها وحجمها الجذاب ونكهتها الميزة، ولكن من بعد شرائها تتعفن بأسرع وقت ثم تتخلص منها ربات المنزل، لكن وفقًا لما ذكره موقع allrecipes توجد 3 طرق بسيطة لتخزينها وبقائها طازجة ومنها: أولاً: فرز الفراولة
فراولة واحدة معفنة تتسبب في تدهور كميات عديدة من
الفراولة بأكملها وإفسادها، ولتدوم لفترة يجب تخزين الفراولة وهي طازجة من خلال فرزها أولاً، والتخلص من العفنة أو "الطرية" منها.
ثانيًا: الفراولة جافة
لا يفضل غسل الفراولة ثم تخزينها في الثلاجة، لأن الرطوبة وإمتصاصها للماء من أحد الأسباب التي تؤدي إلى تعفنها سريعاً، ولكن يفضل غسل الكمية التي
على وشك تناولها .
ثالثًا: تخزين الفراولة
لجعل الفراولة طازجة يجب وضعها على مناديل ورقية لتسحب الرطوبة منها طوال فترة تخزينها، ووضعها في الثلاجة لأنها من الفواكه التي تحفظ في درجات حرارة باردة.
فراولة
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