عشان تفضل صالحة لأطول فترة ممكنة.. 3 خطوات لتخزين الفراولة طازجة

لجعل الفراولة طازجة يجب وضعها على مناديل ورقية لتسحب الرطوبة منها طوال فترة تخزينها، ووضعها في الثلاجة لأنها من الفواكه التي تحفظ في درجات حرارة باردة.

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