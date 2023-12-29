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عشان تفضل صالحة لأطول فترة ممكنة.. 3 خطوات لتخزين الفراولة طازجة

12/29/2023 11:19:39 PM
(MENAFN- Youm7) الفراولة من أكثر الفواكه المفضلة للكثير من الأشخاص وتتميز بلونها وحجمها الجذاب ونكهتها الميزة، ولكن من بعد شرائها تتعفن بأسرع وقت ثم تتخلص منها ربات المنزل، لكن وفقًا لما ذكره موقع allrecipes توجد 3 طرق بسيطة لتخزينها وبقائها طازجة ومنها: أولاً: فرز الفراولة
فراولة واحدة معفنة تتسبب في تدهور كميات عديدة من
الفراولة بأكملها وإفسادها، ولتدوم لفترة يجب تخزين الفراولة وهي طازجة من خلال فرزها أولاً، والتخلص من العفنة أو "الطرية" منها.
ثانيًا: الفراولة جافة
لا يفضل غسل الفراولة ثم تخزينها في الثلاجة، لأن الرطوبة وإمتصاصها للماء من أحد الأسباب التي تؤدي إلى تعفنها سريعاً، ولكن يفضل غسل الكمية التي
على وشك تناولها .
ثالثًا: تخزين الفراولة

لجعل الفراولة طازجة يجب وضعها على مناديل ورقية لتسحب الرطوبة منها طوال فترة تخزينها، ووضعها في الثلاجة لأنها من الفواكه التي تحفظ في درجات حرارة باردة.


فراولة









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