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شينى: الانتهاء من عمرة مكابس لمصنع الشركة..وبدء تشغيلها منذ أكتوبر

12/29/2023 11:19:36 PM
(MENAFN- Youm7) قالت الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني-شيني ، إنه تم الانتهاء من عمرة عدد 2 مكبس بمصانع الشركة، وبدأ تشغليهم خلال شهر أكتوبر الماضي، فيما استمر توقف أصول مصنع السيراميك العاطلة وغير المستغلة لحين الانتهاء من العمرات الخاصة بها.



جاء ذلك ردًا على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، لمراجعة القوائم المالية للشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني-شيني في 30 سبتمبر عام 2023، وتضمن ملاحظة بتضمن الأصول الثابتة للشركة أصول معطلة وغير مستغلة تكلفتها 55.5 مليون جنيه، وصافي قيمتها الدفترية نحو 16.8 مليون جنيه تتمثل في أفران ومكابس وطواحين وماكينات صب وخطوط إنتاج.



أضافت الشركة، أنه سيتم دراسة موقف الأصول غير المتداولة والمعدة للبيع بقيمة 2.7 مليون جنيه، واتخاذ اللازم في ضوء الدراسة، وتطبيقًا لأحكام المعيار المحاسبي.



يأتي ذلك ردًا على طلب الجهاز المركزي للمحاسبات، بموافاته بأسباب احتفاظ شركة شيني بأصول غير متداولة ومعدة للبيع بنحو 2.7 مليون جنيه منذ 3 أعوام بالمخالفة لمعيار المحاسبة المصري والأصول غير المتداولة المحتفظ بها بغرض البيع والعمليات غير المستمرة رقم (32) فقرة (6،7،8،9).

ذكرت شركة شيني، أنه جاري العمل على تصريف المخزون من الإنتاج التام بقيمة 72.3 مليون جنيه في 30 سبتمبر عام 2023، وخامات ومواد وقطع غيار بقيمة 25.6 مليون جنيه، تنفيذًا لتوصيات الجمعية العامة، وذلك ردًا على ملاحظة الجهاز المركزي للمحاسبات بتضمن رصيد المخزون خامات وقطع غيار ومخزون راكد منذ 30 يونيو عام 2021، ومخزون إنتاج تام منذ 1 يوليو عام 2022.



أشارت شركة شيني، إلى أنه سيتم العمل على تنشيط المبيعات لتعويض تحقيق الشركة خسائر بلغت 20.4 مليون جنيه في 30 سبتمبر عام 2023، وذلك نتيجة عدم التحقيق الشركة أية أرباح من أنشطة التشغيل سواء صحي أو بورسلين أو سيراميك وكذا معارض البيع حققت خسائر ما عدا معرضي أسوان والغردقة.



أوضحت شركة شيني، أنه سيتم السداد في ضوء توافر السيولة اللازمة للشركة، وذلك في ضوء عدم قيام الشركة بسداد ضريبة كسب العمل بنحو مبلغ 942 ألف جنيه مستحقة منذ ديسمبر عام 2018 وحتى نوفمبر 2019، وكذلك نحو 50 ألف جنيه فروق عن العام السابق، كما لم تقم الشركة بسداد مبلغ 2.7 مليون جنيه قيمة المساهمة التكافلية عن الأعوام من 2019 وحتى تاريخه بالمخالفة لأحكام قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018.












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