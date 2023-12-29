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10 شركات سمسرة تستحوذ على 87.4% من تعاملات البورصة خلال أسبوع

12/29/2023 11:19:36 PM
(MENAFN- Youm7) تصدرت شركة إي إف جي هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالي ، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بقيمة تداول بلغت 31.8 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 55%، وجاءت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، في المركز الثاني بإجمالي قيمة تداول بلغت 3.7 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 6.4%.



وحلت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، في المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 3.2 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 5.5%، وفي المركز الرابع تأتى شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 2.4 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 4.2%، وفي المركز الخامس شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 2.1 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 3.6%.



وجاء في المركز السادس شركة مباشر لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 2 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 3.5%، وشركة عربية اون لاين للوساطة في الأوراق المالية، في المركز السابع، بقيمة تداول 1.6 مليار جنيه بنسبة 2.7%، وحل في المركز الثامن شركة كايرو كابيتال سيكيورتيز لتداول الأوراق المالية بقيمة 1.3 مليار جنيه بنسبة 2.3%.



وحلت في المركزين التاسع والعاشر، شركتا أسطول لتداول الأوراق المالية، وتايكون للوساطة في الأوراق المالية بقيمة تداول 1.2 مليار جنيه، 1.1 مليار جنيه، بنسبة 2.1%، 2.1% على التوالي، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.





وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 1.59% ليغلق عند مستوى 24691.43 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى- رابع أسبوع في شهر ديسمبر- وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 5462.98 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 7854 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 1.70% ليغلق عند مستوى 29877.31 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.55% ليغلق عند مستوى 6394.29 نقطة.














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