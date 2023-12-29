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أكثر 10 شركات تداولا بالبورصة.. سي آي بي فى الصدارة بـ2 مليار جنيه

12/29/2023 11:19:36 PM
(MENAFN- Youm7) تصدر سهم "البنك التجاري الدولي (مصر)" قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول فى سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضي، بحجم تداول بلغ 27.6 مليون ورقة، وبقيمة تداول 2 مليار جنيه، يليه سهم "بلتون المالية القابضة" بحجم تداول بلغ 398.5 مليون ورقة، وقيمة تداول 1.3 مليار جنيه.



وجاء في المركز الثالث سهم "آسيك للتعدين-اسكوم" بحجم تداول بلغ 19.9 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 1.1 مليار جنيه، ثم "حديد عز" بحجم تداول 6.5 مليون ورقة، وبقيمة تداول 559.4 مليون جنيه، ثم "مجموعة طلعت مصطفى القابضة" بحجم تداول 21.9 مليون ورقة، وقيمة تداول 535.1 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعي.



وفي المركز السادس "أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية" بحجم تداول بلغ 6.5 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 524.7 مليون جنيه، ثم "مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو" بحجم تداول 680.8 ألف ورقة منفذة، وقيمة تداول 377.1 مليون جنيه، ثم "القاهرة للزيوت والصابون"، بحجم تداول 1.1 مليار ورقة منفذة، وقيمة تداول 353.8 مليون جنيه، وفى المركز التاسع "المصرية لنظم التعليم الحديثة"، بحجم تداول 837.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 346.5 مليون جنيه، وجاءت في المركز الأخير "المصرية للاتصالات" بحجم تداول بلغ 9.3 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 336.8 مليون جنيه.





وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 1.59% ليغلق عند مستوى 24691.43 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى- رابع أسبوع في شهر ديسمبر- وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 5462.98 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 7854 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 1.70% ليغلق عند مستوى 29877.31 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.55% ليغلق عند مستوى 6394.29 نقطة.












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