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الأسهم الذهبية.. 8 شركات ترتفع بنسبة 10% فى آخر أسبوع بشهر ديسمبر

12/29/2023 11:19:36 PM
(MENAFN- Youm7) ارتفعت 8 أسهم بالبورصة المصرية، خلال آخر أسبوع في شهر ديسمبر، بنسبة تفوق 10%، نتيجة تحسن الأداء المالي، ومضاربات المساهمين على هذه الشركات، وضمت قائمة الأسهم الذهبي لهذا الأسبوع:



1- الحديد والصلب المصرية بنسبة 10.19% ليصل إلى مستوى 14.820 جنيه.



2- حديد عز بنسبة 11.09% ليصل إلى مستوى 89.950 جنيه.



3- الخدمات الملاحية والتبرولية-ماريديف بنسبة 13.64% ليصل إلى مستوى 0.150 دولار.



4- الزيوت المستخلصة ومنتجاتها بنسبة 14.29% ليصل إلى مستوى 2.560 جنيه.



5- رمكو لإنشاء القرى السياحية بنسبة 15.24% ليصل إلى مستوى 3.630 جنيه.



6- الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بنسبة 16.70% ليصل إلى مستوى 48.490 جنيه.



7- النصر للملابس والمنسوجات-كابو بنسبة 29.91% ليصل إلى مستوى 2.910 جنيه.



8- المصرية لنظم التعليم الحديثة بنسبة 44.19% ليصل إلى مستوى 0.447 جنيه.





وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 1.59% ليغلق عند مستوى 24691.43 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى- رابع أسبوع في شهر ديسمبر- وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 5462.98 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 7854 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 1.70% ليغلق عند مستوى 29877.31 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.55% ليغلق عند مستوى 6394.29 نقطة.



وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 71.4 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.594 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 4.3%، وهبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.117 تريليون جنيه إلى 1.045 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 6.5%، فيما ارتفع رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 344.2 مليار جنيه إلى 346 مليار جنيه بنسبة نمو 0.5%.



كما تراجع رأس المال للمؤشر الأوسع نطاقًا من 1.462 تريليون جنيه إلى 1.391 تريليون جنيه بنسبة انخفاض 4.8%، وهبط رأس المال السوقي لبورصة النيل من 2.7 مليار جنيه إلى 2.6 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.5%.
















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