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474 مليار جنيه إيرادات الموازنة خلال أول 4 شهور من العام المالي بنمو 31%

12/29/2023 11:19:36 PM
(MENAFN- Youm7) ارتفع إجمالي إيرادات الموازنة العامة للدولة إلى 474 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر من العام المالي 2024/2023، بزيادة بقيمة 113.1 مليار جنيه بنسبة نمو 31.4%، وساهمت الإيرادات الضريبية بنسبة 85.6% من إجمالي الإيرادات، والإيرادات غير الضريبية بنسبة 14.4%، وفقًا للتقرير الشهري لوزارة المالية.



وزادت إيرادات الموازنة العامة نتيجة نمو الإيرادات الضريبية لتصل إلى 405.6 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر من العام المالي 2024/2023، بزيادة 111.4 مليار جنيه بنسبة نمو 37.9%، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي، وكذلك نمو الإيرادات غير الضريبية لتصل إلى 68.5 مليار جنيه بزيادة 1.7 مليار جنيه.



ووزعت مصادر الموازنة العامة من الإيرادات غير الضريبية بين عوائد الملكية وبلغت 27.7 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر من العام المالي 2024/2023 بزيادة 5.7 مليار جنيه نتيجة زيادة العوائد المحصلة من هيئة قناة السويس إلى 14.3 مليار جنيه بزيادة مليار جنيه، والهيئات الاقتصادية لتحقق 4.3 مليار جنيه بزيادة 1.4 مليار جنيه، وشركات القطاع العام بلغت 1.4 مليار جنيه بزيادة 0.5 مليار جنيه، وإعادة الإقراض (تشمل فوائد القروض الخارجية المعاد إقراضها من الخزانة العامة) لتصل إلى 6.6 مليار جنيه بزيادة 4 مليارات جنيه.



كما ارتفعت الإيرادات غير الضريبية، نتيجة بيع السلع والخدمات بقيمة 18.3 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر من العام المالي 2024/2023، والإيرادات المتنوعة لتصل إلى 21.5 مليار جنيه بزيادة 1.6 مليار جنيه بنسبة نمو 8.3%.



وتستهدف الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي 2023/2024 الاستمرار في جهود الحفاظ على الاستقرار المالي المتوازن في ظل تداعيات الأزمنة الراهنة، من خلال تحقيق عجز كلي يصل إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق فائض أولي قدره 2.5% من الناتج المحلي، وخفض دين أجهزة الموازنة ليكون 91.3% من الناتج المحلي وصولًا إلى 80% بنهاية عام 2027.
















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