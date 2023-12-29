انطلاق ملتقى روح الخط العربى الدولى الرابع بالمركز الثقافى بطنطا.. اليوم

MENAFN - Youm7) يشهد المركز الثقافي بطنطا، اليوم انطلاق فعاليات "ملتقى روح الخط العربي الدولي " في دورته الرابعة، الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، استمرارًا للاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية، ضمن البرنامج المقدم برعاية وزارة الثقافة.

يشارك في الملتقى نخبة من الخطاطين والفنانين التشكيليين، ومتذوقي الخط العربي، وعدد من طلاب كليات الفنون الجميلة بالجامعات المصرية، وتتنوع الأعمال ما بين التيار الأصيل للخط العربي الذي يشمل الأنواع التقليدية للخطوط العربية ذات القاعدة بكافة الأشكال والاجتهادات المبتكرة في التكوين، والاتجاهات الخطية الحديثة التي تعتمد على الخط العربي، والحروفية في مختلف المجالات الفنية كالنحت، التصوير، الخزف، النسيج، الخشب، المعادن، التصميم والطباعة، وكذلك الفنون التي تستلهم من الخط العربي عبر وسائل تقنية أخرى كالأعمال التي تعتمد على الجرافيك، وفنون الميديا المختلفة.

ويشهد الافتتاح تكريم جميع المشاركين بمنحهم شهادات تقدير، بحضور قومسيير الملتقى الفنان الدكتور حسن طه والفنان الدكتور وليد رجائي، وأعضاء لجنة التحكيم الدكتور عيد يونس، شيرين عبد الحليم، حسن البططي، ووائل القاضي.

ويضم الملتقى عددًا من الفعاليات منها ورش عمل متنوعة، ومتخصصة في الخط العربي، بالإضافة إلى ندوة فنية بعنوان "الخط العربي بين الأصالة والاتجاهات الفنية المعاصرة في الفن التشكيلي".

ومن المقرر أن تستمر فعاليات الملتقى حتى 11 يناير المقبل بقاعة المعارض بالمركز، وينفذ بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، في ضوء حرص هيئة قصور الثقافة على تنمية ورعاية الموهوبين في مجال الخط العربي، وحفاظا على الهوية الثقافية.