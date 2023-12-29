المدائح النبوية تزين قصائد الأمسية الشعرية ببيت الشعر فى الشارقة

MENAFN - Youm7) نظم بيت الشعر بدائرة الثقافة في الشارقة أمسية شعرية شارك فيها الشعراء جاكيتي الشيخ سك، وهبة شريقي، وعبد الله العبد،ومحمد الأمين جوب،بحضور الشاعر محمد عبد الله البريكي مدير البيت.

خلال الأمسية الشعرية

قدم الأمسية الإعلامي يوسف الغضبان الذي أشاد بما قدمه بيت الشعر من فعاليات إبداعية تعود عليها الجمهور الحاشد الذي ملأ ساحة البيت، وألفها طوال العام،

مثمنًا الدعم اللامحدود من قبل الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي سجلت مبادراته الثقافية حضورًا مشعًا على امتداد الزمن، بما يعكس مدى اهتمام سموه بالشعر والشعراء.



وقد حلقت قصائد الشعراء في فضاءات الدهشة، وعبرت عن فلسفة الحياة، ودارت في فلك الذات، فأثرت بطابعها الوجداني في الحضور، إذ تغنوا بالحب ومواجده، والتحموا بذائقة الجمهور الذي تفاعل مع مشاعرهم وكلماتهم التي عبرت عن نماذجهم الإبداعية، ومدى قدرتهم على بلورة أحساسيهم في تجسيد معاني الفقد والعتاب، واستعادت الذكريات، ومن ثم برع بعضهم في كتابة المدائح النبوية في ظل حضور كثيف ونوعي من قبل محبي الشعر.



افتتح القراءات الشاعر جاكيتي الشيخ سك الذي ألقى قصيدة" بساط النور" التي أظهرت عفويته ببعدها الجمالي، وهو يترجم ببوح صادق في واحدة من مدائحه النبوية أساليب التعبير المبتكر في تضفير الصورة، وحملها على محمل الجمال، فيقول:



يا من قصدتكَ كي تُبدِّدَ حَيرتِي



فإذا بذاتي منك تنهلُ كَوثرَا



وإذا بأنفاسي تُرَتِّلُ شَجوَهَا



وكأنَّ داوودا بها قد زمَّرَا



فلقد عبرتَ الدهرَ كُنْهَ بشارة



وانداحَ بالغفران ذكرك مذ سَرَى



وواصل القرءاة بقصيدة أخرى حملت عنوان "معراج" التي تفيض بالمشاعر النبيلة، إذ يخاطب فيها الشاعر وجه آخر للحياة وهو مستبشر بما ينسج من معاني رقيقة وعذبة

،فيقول:



يا مَن بحضنِ

جمالِكِ المسحوقِ



وطنٌ

يُؤَذّن معلنا تطويقي



وطنٌ تلُوحُ على مَدَى بصماتِه



مِنّي الجذورُ فيستثيرُ بَريقِي



يا مَن بحضنكِ

كلُّ ما أمَّلتُه



مُذ جئتُ في فلك الحياة طَريقِي



وقرأت الشاعرة هبة شريقي أولى نصوصها الشعرية الذي حمل عنوان"عكس السراب" ويحمل دلالات مرهفة تخضع للتأمل، فهي تبوح بما في داخلها من مواجد من خلال هذه الكلمات:



مُستصغِراً كُلَّ المخاوفِ قلبي



يعدو غزالاً في أقاصي الحُبِّ



لمْ يلتفِتْ أبداً مخافةَ غادرٍ



بل كي يُطمئنَني بأنَّكَ قُربي



في الأمسِ وشوشَتِ الطيورُ فِراخَها:



"بعضُ القلوبِ تطيرُ عكسَ السّربِ"



ثم قرأت

قصيدة أخرى بعنوان "

شيءٌ يكرهُ الأشياء" التي عبرت فيها بجسارة عن لذع البوح في جمل متتابعة تستحضرها من عبق الذاكرة فتقول:



هُمْ أحرقوكَ وهُمْ رشّوا عليكَ الماءْ..



هُم لم يسيؤوا، ولكن أنتَ مَن يستاءْ!



مُذْ صرتَ لُعبتَهُمْ تبكي بلا سببٍ



وتستحيلُ إذا أغضبتَهُمْ أشلاءْ..



يجمّعونَكَ لو حنّوا إليكَ، عليـ



كَ.. يختفي منكَ شيءٌ بعدَ كُلِّ رجاءْ..



وقرأ الشاعر عبدالله العبد ثالث شعراء الأمسية قصيدة بعنوان "اللؤلؤة" التي تشف عن أشجان يجترها الشاعر

من معين حكاياته، عبر لوحات وصفية تفيض بالشجن، فيقول:



خذيني حيث شئتِ وأنتِ أدرى



بما لا أستطيع عليه صبرا



ولا ترضي عن الشعراء حتى



يقولوا كل شيء عنكِ شعرا



ولا ترضي عن الشمس التي لم



تقل لكِ كلما أشرقتِ: شكرا



ثم قرأ قصيدة أخرى بعنوان "سيرة ذاتية" التي حفز من خلالها ذاكرته، فعبر عما استقر في وعيه من أشجان، فهو يلتقط مشاعره المختفية في الذات ويبلورها في هذه الإيقاعات، فيقول:



سموك عبد الله كنتَ فراشةً



للشمس عبد الله لا للظلِّ



سموك في ملأٍ يجرُّ عقيقةً



ونسوك وانشغلوا بذاك الحفلِ



ماذا سيبكي الماء يا ابن ثلاثةٍ



ماذا سيبكي والبكاء تخلِّ



وألقي الشاعر محمد الأمين جوب آخر شعراء الأمسية قصيدة بعنوان "آخر مقامات التجلي" التي تعبر عن ثرائه الجمالي، وإرادته المتنامية وهو يمدح النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بأسلوب جمالي خالص فيقول:



إن قِيلَ: أَحْمَدُ يُصْغِي الكَوْنُ أَحْرُفَهُ



وحَيْثُ نَادَى تُلَبِّي أمَّةٌ وَقُرَى



مُحَمَّلاً بِهُمُومِ الآخَرِينَ لَهُ



قَلبٌ إذَا نَامَ يَغفُو يَحْضنُ السُّوَرَا



سَعَى إلَى الله مُنذُ المَهْد يحملُ في



صحْرَاء مكّةَ قَلْبًا أبيضًا نَضرَا



ثم قرأ قصيدة أخرى حملت عنوان

"سليل الأُغْنيَات" التي يعبر من خلالها عن أبعاده الرمزية في صياغة واقعه بمفردات مشوقة، فيقول:



أَنَا يَا سَلِيلَ الأُغْنِيَاتِ غَزَالَةٌ



تَرَكَتْ وَرَاءَ المُتْعَبِينَ نَشَامَى



أَنَا مُتْرَعٌ جِدًّا وَمُزْدَحِمٌ دَمِي



يَرْتَجُّ والدُّنيَا تَهبُّ لِمَامَا



قَالُوا مَن البطل الكَبِيرِ فقل لهمْ



أَنَا فِي الهَوَى بَطَلٌ بِهِ أَتَسَامَى



وفي الختام كرّم الشاعر محمد البريكي، شعراء الأمسية ومقدمها.

