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بدء معرض التوحيد وسطح الأشجار محمد برطش بالمتحف اليونانى الرومانى 14 يناير

12/29/2023 11:19:32 PM
(MENAFN- Youm7) يفتتح معرض التوحيد وسطح الأشجار " للفنان محمد برطش، في مدينة الإسكندرية في الفترة من 14 الى 31 يناير 2024 في "المتحف اليوناني الروماني".

ويقول الفنان محمد برطش عن معرضه: أن الفن مهم جزئيًا لأنه مفتوح للتفسير، كل شخص يقف أمام لوحة سيكون لديه استجابة مختلفة لها، قد يكون هناك استجابة واحدة يأمل الفنان بها، لكن في بعض الأحيان يمكن أن يخلق العكس تمامًا في الناس، ويخلق هذا التجربة المشتركة، لنا جميعًا قد تنظر إلى نفس الشيء، لكن تأخذ جوانب مختلفة منه وتفسيرات مختلفة. بالنسبة للفنان برطش، الفن هو وسيلة للتعبير عن مشاعر الإنسان، وخلق "شيء" جميل يثري الآخرين. إنها وسيلة لتلاعب الجماهير وتلاعب الضمير الإنساني. يخلق عالم الفن واقعًا آخر ويجعلنا نعيش في عالم موازٍ. تم اختيار إحدى لوحات الفنان برطش مع 100 فنان اخر لتكون جزءًا من النسخة الافتتاحية كتالوج "فنانون من أجل السلام" 2024 دبي.

ويؤكد "برطش" أن الفن لديه القدرة على خلق التعاطف، وإنشاء الروابط، وتصوير الروايات المتنوعة، وسد الفجوات، وتشجيع الحوار البناء، وتعزيز التسامح، ويلعب عمومًا دورًا مهمًا في حل النزاعات وتعزيز السلام وبالمثل، يمكن للفن أن يوفر منفذًا آمنًا وغير عنيف للأفراد للتعبير عن مشاعرهم وإحباطاتهم وتجاربهم.

فكرة المعرض هي أنها تعكس مفهوم التوفيق بين الأديان من خلال سطح الخشب أو الأشجار واختيار رمزية الاحتكار اللوني في الأديان المختلفة. قبل ان يبدأ برطش العمل في لوحاته قام بقراءة موسوعة عن الديانات كما زار وتجول داخل غابات في دول عديدة لإدراك عظمه التجلي.

تجربة الفنان محمد برطش تشير إلى أن برطش استخدم الألوان بشكل كثيف في أعماله وحاول من خلالها التواصل مع الروح والمعتقدات الروحية المختلفة، وأن الألوان تحمل له رموزًا وفلسفة مختلفة.

ويقام على هامش المعرض ندوة يناقش فيها فكرة المعرض من الناحية الفنية والأدبية والإنسانية والتاريخية بحضور نخبة من الفنانين والنقاد والأدباء ومديري المتاحف بالإسكندرية.







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