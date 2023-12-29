بدء معرض التوحيد وسطح الأشجار محمد برطش بالمتحف اليونانى الرومانى 14 يناير

(MENAFN
- Youm7) يفتتح معرض التوحيد وسطح الأشجار " للفنان محمد برطش، في مدينة الإسكندرية في الفترة من 14 الى 31 يناير 2024 في "المتحف اليوناني الروماني".
ويقول الفنان محمد برطش عن معرضه: أن الفن مهم جزئيًا لأنه مفتوح للتفسير، كل شخص يقف أمام لوحة سيكون لديه استجابة مختلفة لها، قد يكون هناك استجابة واحدة يأمل الفنان بها، لكن في بعض الأحيان يمكن أن يخلق العكس تمامًا في الناس، ويخلق هذا التجربة المشتركة، لنا جميعًا قد تنظر إلى نفس الشيء، لكن تأخذ جوانب مختلفة منه وتفسيرات مختلفة. بالنسبة للفنان برطش، الفن هو وسيلة للتعبير عن مشاعر الإنسان، وخلق "شيء" جميل يثري الآخرين. إنها وسيلة لتلاعب الجماهير وتلاعب الضمير الإنساني. يخلق عالم الفن واقعًا آخر ويجعلنا نعيش في عالم موازٍ. تم اختيار إحدى لوحات الفنان برطش مع 100 فنان اخر لتكون جزءًا من النسخة الافتتاحية كتالوج "فنانون من أجل السلام" 2024 دبي.
ويؤكد "برطش" أن الفن لديه القدرة على خلق التعاطف، وإنشاء الروابط، وتصوير الروايات المتنوعة، وسد الفجوات، وتشجيع الحوار البناء، وتعزيز التسامح، ويلعب عمومًا دورًا مهمًا في حل النزاعات وتعزيز السلام وبالمثل، يمكن للفن أن يوفر منفذًا آمنًا وغير عنيف للأفراد للتعبير عن مشاعرهم وإحباطاتهم وتجاربهم.
فكرة المعرض هي أنها تعكس مفهوم التوفيق بين الأديان من خلال سطح الخشب أو الأشجار واختيار رمزية الاحتكار اللوني في الأديان المختلفة. قبل ان يبدأ برطش العمل في لوحاته قام بقراءة موسوعة عن الديانات كما زار وتجول داخل غابات في دول عديدة لإدراك عظمه التجلي.
تجربة الفنان محمد برطش تشير إلى أن برطش استخدم الألوان بشكل كثيف في أعماله وحاول من خلالها التواصل مع الروح والمعتقدات الروحية المختلفة، وأن الألوان تحمل له رموزًا وفلسفة مختلفة.
ويقام على هامش المعرض ندوة يناقش فيها فكرة المعرض من الناحية الفنية والأدبية والإنسانية والتاريخية بحضور نخبة من الفنانين والنقاد والأدباء ومديري المتاحف بالإسكندرية.
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