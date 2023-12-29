فعاليات متنوعة للأطفال ضمن البرنامج الثقافي بالإسكان البديل

MENAFN - Youm7) نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة ، برئاسة عمرو البسيوني، عددًا من الزيارات الثقافية والورش الفنية ضمن البرنامج الثقافي للهيئة بمناطق الإسكان الآمن بديل العشوائيات في ضوء خطط العدالة الثقافية لوزارة الثقافة.

وتوجه أطفال منطقة الخيالة، لزيارة قلعة الجبل والتعرف على تاريخها بنائها، وتفقد مبانيها، وشاهد الأطفال المتحف الحربي، ومتحف الشرطة، ومسجد محمد علي، وغيرها من المعالم الشهيرة بالقلعة.

ونفذ فنانو قصر ثقافة 25 يناير ورش فنية بروضة السيدة زينب تضمنت ورشة لعمل نتيجة للعام الجديد بورق الفوم الملون، وورش رسم وتلوين شخصيات بابا نويل، وتصميم شجرة مجسمة من الفوم والكانسون الملون.

وفي مدرسة معًا الإعدادية بنات، أقيمت ورشة أشغال يدوية، وشهد مركز شباب أهالينا ورشة لعمل حلي من الخرز الملون والفوم، كما نفذت ورشة حلي من الخرز وإكسسوارات بتقنيات مختلفة بحديقة المحروسة.

الفعاليات جاءت بالتعاون مع هيئة التنشيط السياحي، وجهاز مدينة معًا، وجهاز روضة السيدة زينب، والخيالة، ونظمتها الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة د. جيهان حسن المشرف على المشروع الثقافي بمناطق الإسكان البديل، وضمن برامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى.

تأتي الفعاليات استمرارا لما تقدمه الهيئة من أنشطة مكثفة وبشكل دوري بمناطق الإسكان البديل بمحافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، وبورسعيد.