كتاب صناعة في أمريكا يتناول هيمنة الأيدي العاملة في آسيا

MENAFN - Youm7) في خطابه الأول أمام الكونجرس في عام 1790، أكد جورج واشنطن أن الولايات المتحدة يجب أن تعمل على تعزيز التصنيع المحلي، حتى تكون "مستقلة عن الآخرين في الحصول على الإمدادات الأساسية".

واليوم، يقوم الميناءان الأكثر ازدحامًا في البلاد، وكلاهما في كاليفورنيا، بتفريغ 156.8 مليون طن متري من البضائع سنويا، أي ضعف وزن القمر تقريبا وهذا يمثل فقط ثلث إجمالي البضائع التي تدخل البلاد إذ تستورد أمريكا الآن كميات هائلة ومتنوعة من السلع الأدوية والتكنولوجيا، والملابس والسيارات – وهو عكس ما أوصى به واشنطن تمامًا.

والحجة الأساسية التي يسوقها كتاب الصحافية راشيل سليد الجديد بعنوان "صناعة في أميركا" هي أن هذا لابد أن يتغير فمنذ تطبيق اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا) في عهد الرئيس بيل كلينتون في عام 1994، أغلق أكثر من 60 ألف شركة مصنعة في الولايات المتحدة أبوابها بشكل دائم، مما أدى إلى القضاء على ملايين الوظائف.



ولم يؤد نقل الإنتاج إلى آسيا في العديد من القطاعات إلا إلى تسريع هذه الاتجاهات وحتى عندما يتمكن العمال من العثور على وظائف جديدة، فإن هذه الوظائف تميل إلى أن تكون أقل جاذبية وفي الفترة من عام 2001 إلى عام 2003، شهد عامل التصنيع العادي الذي أعيد توظيفه في صناعة الخدمات انخفاضاً في الدخل بنسبة 20 %، من 40.154 دولاراً إلى 32.153 دولاراً.

العمال الأمريكيون ليسوا وحدهم المتضررين فوفقا للكتاب فإن قوانين العمل ومعايير السلامة المتساهلة في البلدان حول العالم تجعل العمال الذين ينتجون السلع للعلامات التجارية الكبرى عرضة لسرقة الأجور، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، وانتهاكات الصحة والسلامة.

ووفقا للكتاب فإن نقل مئات الملايين من الأطنان من السلع الرخيصة حول العالم يخلق بصمة كربونية هائلة، والتخلص من هذه العناصر يؤدي إلى التلوث والانهيار البيئي.

ويتخلص الأمريكيون من أكثر من 1.5 مليار رطل من الملابس كل عام، وينتهي معظم هذه الملابس في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، مما يؤدي إلى تلويث إمدادات المياه بالغزل النفطي والأصباغ الكيميائية.

