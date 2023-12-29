خبير: جلوسك فى المنزل يتسبب فى تعطل الإنترنت خلال فصل الشتاء والعواصف

MENAFN - Youm7) قد يكون للرياح القوية الناجمة عن العاصفة جيريت تأثير على اتصالك بالإنترنت، ولكن ليس بالضرورة بالطريقة التي قد تعتقدها، يمكن أن يتسبب الطقس السيئ في تباطؤ اتصال الواى فاي أو حتى القضاء عليه تمامًا، وفقًا لتقرير thesun.ولكن لماذا تتباطأ شبكة Wi-Fi لديك فجأة أثناء عاصفة قوية؟

ربما لا تكون هناك مشكلة فنية بالضرورة، فوفقًا للخبراء، فإن الطبيعة البشرية هي التي تلعب دورًا في الواقع ، وكل ذلك لأن المزيد من الناس يختارون البقاء بدلاً من الخروج.

ويزداد الأمر سوءًا خلال فترة عيد الميلاد عندما يميل عدد أكبر من الناس إلى الانقطاع عن العمل، وكتب جيمس جين كانج وبول هاسكل دولاند، من جامعة إديث كوان، في The Conversation : "عندما تمطر، قد يقرر المزيد من الناس البقاء في منازلهم أو العمل من المنزل" .وهذا يؤدي حتما إلى زيادة في استخدام الشبكة،وعندما يزيد عدد كبير من الأشخاص استخدامهم للإنترنت، يتم استهلاك النطاق الترددي المحدود المتاح بسرعة، مما يؤدي إلى تباطؤ واضح، وستفعل معظم الأسر في منطقتك نفس الشيء.ما يحدث بعد ذلك هو أن النطاق الترددي المحلي بأكمله يتعطل بسبب خطط الإنترنت الخاصة بالأيام الممطرة.ويشير النطاق الترددي إلى الحد الأقصى لكمية البيانات التي يمكن نقلها عبر اتصال بالإنترنت خلال فترة معينة، وتتم مشاركتها من قبل جميع مستخدمي الإنترنت في منطقة معينة.وحذرت شركة فيرجن ميديا ​​من أن الطقس المتطرف مثل العواصف يمكن أن يكون له عواقب أخرى، ويمكن أن يسبب ذلك مشكلات لأي كابلات علوية في منطقتك.وتوضح الشركة: "على الرغم من أن العاصفة لا يمكن أن تتداخل مع الإشارة اللاسلكية لجهاز التوجيه الخاص بك، إلا أن الطقس القاسي يمكن أن يؤثر على اتصال WiFi بطرق أخرى".قد تؤدي الأمطار الغزيرة أو الرياح إلى إتلاف الكابلات العلوية التي تغذي النطاق العريض لديك ، ويمكن أن تؤدي الاتصالات الضعيفة في مركز الإنترنت المركزي أيضًا إلى إبطاء سرعة الإنترنت لديك عندما يكون الطقس عاصفًا.