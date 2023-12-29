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إطلاق الصاروخ اليابانى H3 للمرة الثانية فى فبراير 2024 بعد فشل تفجيرى

12/29/2023 11:19:29 PM
(MENAFN- Youm7) سيعود نظام الصواريخ H3 التابع لوكالة الفضاء اليابانية إلى منصة الإطلاق في أوائل عام 2024 بعد فشل كبير هذا العام، وفقا لتقرير سبيس.



وقال التقرير، سيتم إطلاق H3 من مركز تانيجاشيما الفضائي التابع لوكالة استكشاف الفضاء اليابانية (JAXA) في 14 فبراير 2024، حسبما قال المسؤولون في بيان .



وتبدأ نافذة الإطلاق الرئيسية بين الساعة 7:22 مساءً و11:06 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة في 14 فبراير والمهمة المعينة H3 اختبار الرحلة 2 (H3TF2) ستستمر من 15 فبراير وحتى نهاية مارس.



كما سيتم اتخاذ قرار إطلاق H3 بعد عام من الرحلة الافتتاحية الفاشلة لـ H3، التي طورتها شركة Mitsubishi Heavy Industries (MHI)، في 7 مارس 2023،
وسيحمل الإطلاق الجديد وحدة عرض طيران تسمى Vehicle Evaluation Payload-4، إلى جانب قمرين صناعيين صغيرين يُعرفان باسم CE-SAT-IE وTIRSAT.



ويبلغ ارتفاع الصاروخ H3 187 قدمًا أو 207 قدمًا (57 أو 63 مترًا)، اعتمادًا على كيفية تكوينه عند الإطلاق، وفقًا لوكالة استكشاف الفضاء اليابانية.



نظام الإطلاق قادر على نقل أكثر من أربعة أطنان من الحمولة إلى مدار متزامن مع الشمس بطول 310 ميل (500 كيلومتر)، مما يعني أن ظروف الإضاءة متسقة أسفل المركبة الفضائية.



ويمكن للصاروخ أيضًا إرسال ما يزيد عن 6.5 طن إلى مدار نقل ثابت بالنسبة للأرض، وهو نوع المدارات التي تستخدمها الأقمار الصناعية للانتقال إلى مدار متزامن مع الأرض فوق خط استواء الأرض. (تسمح المدارات المتزامنة مع الأرض للأقمار الصناعية بالتحديق باستمرار في نقطة واحدة من سطح الأرض.


















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