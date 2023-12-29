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كيفية إصلاح عطل شاشة لمس آيفون فى 6 خطوات

12/29/2023 11:19:29 PM
(MENAFN- Youm7) يواجه الكثير من مستخدمي هاتف آيفون تعطل الشاشة التى تعمل باللمس فى أيديهم فجأة، دون سابق إنذار، وأحيانًا كثيرة لا يعتقد أن يكون هناك عطل داخل الجهاز، ويحتاج فقط إلى خطوات بسيطة لعودته مرة أخرى للعمل بسلاسة، وفقت لتقرير ديجيتال تريند.



وقال التقرير، إن شاشة لمس هاتف أيفون التى تتعطل أحيانًا ولا تعمل لا تشير دائمًا إلى وجود عطل في الأجهزة في أغلب الأحيان، يكون ذلك في الواقع نتيجة لخلل في البرنامج، وهناك بعض الإصلاحات البسيطة التي يمكنك تجربتها لتشغيله مرة أخرى بنفسك، وأحيانًا في مدة لا تزيد عن دقيقتين ومنها :



الخطوة 1: اضغط مع الاستمرار على الزر الموجود على الجانب الأيمن وأي من أزرار الصوت حتى يظهر عنصر التحكم "Slide to power off"، إذا كنت تستخدم هاتف iPhone قديمًا، مثل الجيل الأول من iPhone SE (2016) أو iPhone 5s أو طراز أقدم، فسيكون هذا الزر في الأعلى بدلاً من الجانب.



الخطوة 2: اسحب شريط التمرير من اليسار إلى اليمين.



الخطوة 3: انتظر 30 ثانية على الأقل حتى يتم إيقاف تشغيل جهازك بالكامل.



الخطوة 4: اضغط مع الاستمرار على الزر الموجود على الجانب الأيمن من جهاز iPhone الخاص بك حتى يظهر شعار Apple.



الخطوة 5: سيتم تشغيل جهازك والعودة إلى شاشة القفل بعد بضع ثوانٍ.



الخطوة 6: اعتمادًا على طراز جهاز iPhone الخاص بك، اسحب لأعلى أو اضغط على زر الصفحة الرئيسية الأمامي وأدخل رمز المرور الخاص بك لفتح جهازك.














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