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كيفية استخدام محرك بحث جوجل للاستفادة من الذكاء الاصطناعي مباشرة

12/29/2023 11:19:29 PM
(MENAFN- Youm7) بعد عام من التكرارات والبرامج المختلفة الواعدة بتقديم الأفضل في الفن المولد بالذكاء الاصطناعي ، ربما تكون أسهل طريقة للوصول إلى تحفة تحويل النص إلى صورة هى البحث عنها عبر جوجل.



وأصبح مركز Labs AI التجريبي للعلامة التجارية متاحًا منذ الربيع، وتتيح لك إحدى أحدث ميزاته إدخال استعلام لإنشاء صورة AI مباشرة في بحث جوجل ونشر هذه الصورة في النتائج، وفقا لتقرير ديجيتال تريند.



ويتيح لك تمكين تجربة البحث التوليدية (SGE) من جوجل قبول النتائج التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي في بحثك وفي الصفحات أثناء التصفح.



كما يعد إعداد الميزة أمرًا بسيطًا ويمكن إجراؤه على متصفح جوجل كروم على سطح المكتب أو تطبيق جوجل على الهاتف المحمول.



وفيما يلى اتبع هذه الخطوات السهلة لبدء إنشاء أعمال فنية تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي مباشرةً من بحث Google.



1 قم بزيارة موقع Labs على الويب التابع لجوجل

2 قم بالتمرير لأسفل إلى قسم بحث جوجل واضغط فوق البدء.

3 حدد SGE، الذكاء الاصطناعي التوليدي في مفتاح البحث.



ومن المحتمل أن يتم تمكين هذا الخيار افتراضيًا إذا كنت بحاجة إلى تثبيت متصفح Google Chrome أو تطبيق Google، ومع ذلك لديك دائمًا خيار إيقاف تشغيل الميزة عندما لا تكون مهتمًا بالمشاركة في تجربة الذكاء الاصطناعي.



ولاستخدام
ميزة الذكاء الاصطناعي التوليدي، ما عليك سوى كتابة استفسارك في مربع البحث على جوجل دوت كوم أو في مربع البحث أعلى المتصفح.














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