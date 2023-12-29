جنوب أفريقيا تتهم إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بارتكاب أعمال إبادة في غزة

MENAFN - Al-Anbaa) قدمت جنوب أفريقيا طلبا إلى محكمة العدل الدولية لبدء إجراءات ضد إسرائيل لما وصفته بأنه "أعمال إبادة ضد الشعب الفلسطيني" في قطاع غزة، على ما أعلنت المحكمة.



وسارعت إسرائيل الى الاعراب عن "اشمئزازها" من هذه الاتهامات.



وأكّدت جنوب أفريقيا أن "أفعال إسرائيل وأوجه تقصيرها تحمل طابع إبادة لأنها مصحوبة بالنية المحددة المطلوبة (...) لتدمير فلسطينيي غزة كجزء من المجموعة القومية والعرقية والاتنية الأوسع أي الفلسطينيين"، حسبما أفادت محكمة العدل الدولية في بيان.



وأشارت إلى أنه "بناء على سلوكها، من خلال أجهزتها ووكلائها وغيرهم من الأشخاص والكيانات العاملة بناء على تعليماتها أو تحت توجيهها أو سيطرتها أو نفوذها - حيال الفلسطينيين في غزة، تفشل إسرائيل في الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها".



وتعليقا على هذا الاتهام، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية ليئور حيات على منصة "إكس" إن "إسرائيل ترفض باشمئزاز... التشهير الذي نشرته جنوب أفريقيا والطلب الذي تقدمت به" أمام محكمة العدل في لاهاي.



وأضاف "تفتقر ادعاءات جنوب أفريقيا إلى أساس واقعي وقانوني وتشكّل استغلالًا خسيسًا ومهينًا للمحكمة"، داعيا "محكمة العدل الدولية والمجتمع الدولي إلى الرفض التام لاتهامات جنوب أفريقيا التي لا أساس لها".



وسبق لرئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوزا أن اتهم إسرائيل في نوفمبرالماضي، بارتكاب "جرائم حرب" و"إبادة" في غزة، داعيًا إلى "وقف فوري وكامل لإطلاق النار".



وتقدمت جنوب أفريقيا بطلبها في اليوم الرابع والثمانين للحرب التي اندلعت بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وتفصل محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة في النزاعات بين الدول. وقراراتها نهائية غير متاحة للاستئناف لكن ليس لديهاوسيلةلتنفيذها.