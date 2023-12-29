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يد الثانية تختتم اليوم بتتويج كفرنجة وساكب

12/29/2023 11:18:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يتوج فريق كفرنجة بلقب دوري أندية الرجة الأولى لكرة اليد، وذلك عقب المباراة التي تجمعه مع فريق يرموك البقعة عند الساعة السادسة من مساء اليوم في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، في الجولة الأخيرة من منافسات الدوري.
وعند الساعة الرابعة مساء يلتقي فريقا ساكب ووادي السير بذات الصالة.
واتخذ الاتحاد الترتيبات اللازمة لتتويج فريقي كفرنجة وساكب بالمركزين الأول والثاني، والفريقان تأهلا إلى مصاف دوري أندية الدرجة الأولى لموسم 2024.
وكان فريق كفرنجة قد ضمن فوزه بلقب الدوري، بعد أن بقي بصدارة الترتيب العام منذ بدء المنافسات رغم بقاء جولة أخيرة على منافسات الدوري، حيث يملك الفريق حاليا 12 نقطة حققها من خلال الفوز بـ6 مباريات وتعرض لخسارة وحيدة كانت أمام فريق أم جوزة، بينما يملك فريق ساكب 10 نقاط حصل عليها بعد الفوز في خمس مباريات وتعرضه لخسارتين أمام فريق كفرنجة ذهابا وإيابا، وحتى لو حقق ساكب الفوز في لقاء اليوم، وتعرض فريق كفرنجة للخسارة، فأن ذلك لن يؤثر على تتويج كفرنجة باللقب نظرا لأفضلية المواجهات بين الفريقين.
وتتنافس الفرق الثلاثة الأخرى على المركز الثالث، حيث يملك فريق أم جوزة 6 نقاط، وهو الفريق الوحيد الذي انهى مبارياته، فيما يملك فريقا يرموك البقعة ووادي السير 4 نقاط لكل فريق.
ويذكر أن فريق كفرنجة سبق له وأن شارك في دوري أندية الدرجة الأولى لسنوات طويلة، وتعتبر كرة اليد من الأنشطة الرئيسية في كفرنجة، في الوقت الذي سجل فيه الفريق حضورا لافتا في العديد من المواسم، حيث كان منافسا قويا على الألقاب، مثلما تأهل إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الأردن في العام 2020.
كما أن فريق ساكب سبق له وأن شارك في دوري أندية الدرجة الأولى لعدة مواسم، ومنطقة ساكب مهتمة جدا بلعبة كرة اليد، من خلال تبني النادي لهذه اللعبة، والتي انجبت العديد من الأسماء البارزة في الملاعب الأردنية.
ومع ختام منافسات دوري أندية الدرجة الثانية، فان الاتحاد الأردني يكون قد استكمل برنامجه للعام الحالي 2023، بعد أن أقام كافة بطولاته سواء كانت للرجال أو السيدات، إلى جانب إقامة النشاطات الأخرى التي تخص المدربين والحكام، علاوة على برامج المنتخبات الوطنية.
ويستعد الاتحاد حاليا للإعلان عن كافة برامجه التي ستقام في الموسم المقبل 2024، والتي ستشتمل على البطولات المحلية للرجال والسيدات والفئات العمرية، إضافة إلى برامج ومشاركات المنتخبات الوطنية، والتي ستكون واسعة، والتركيز فيها سينصب على منتخبي الشباب والناشئين باعتبارهما النواة الحقيقية للمنتخب الوطني للرجال.

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