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دوري الشابات يؤكد سيطرة الاتحاد على الكرة النسوية

12/29/2023 11:18:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس عمان - أنهى نادي الاتحاد العام 2023 بأفضل طريقة، بعد أن نال فريقه النسوي تحت 19 عاما لقب دوري الشابات لكرة القدم أول من أمس، مؤكدا تفوق النادي في جميع بطولات الكرة النسوية للموسم، بعد سلسلة من النجاحات في مختلف الفئات والأعمار.
وفاز الاتحاد في المباراة النهائية أول من أمس على نظيره النصر بهدفين مقابل هدف، ليصعد على منصة التتويج كبطل عن جدارة واستحقاق، بعد أرقام قياسية مميزة نجح من خلالها بتسجيل 44 هدفا في 5 مباريات، واستقبلت شباكه هدفا واحدا فقط جاء من علامة الجزاء في النهائي.
ونجح فريق السيدات في الحصول على لقب دوري المحترفات للموسم 2023 برصيد 27 نقطة وبفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه، فيما استحق الصعود على منصة التتويج ببطولة كأس الأندية الأردنية السعودية بنسختها الأولى، بعد تسجيله نتائج مميزة أمام فرق من البلدين، فيما فاز فريقا تحت سن 14 و16 ببطولة الدوري المعتمدة من اتحاد الكرة، بمعنى أن جميع البطولات التي شارك بها الاتحاد في الكرة النسوية توج بلقبها في نهاية المطاف.
وشهد العام الحالي تواجد عدد كبير من لاعبات الاتحاد في المنتخبات الوطنية النسوية لمختلف الأعمار، حيث أن الغالبية العظمى من لاعبات الفريق قدمن أنفسهن كنجمات في كل منتخب.
وأكد المدير الفني لفريق الاتحاد النسوي جمال اللحام، بأن جميع الأهداف التي وضعها النادي في الموسم الحالي تحققت، من خلال الظفر بالألقاب من جهة، ومنح الفرصة لجميع لاعبات النادي بمختلف الأعمار بالمشاركة واكتساب الخبرات من جهة أخرى.
وبين اللحام في حديثه لـ "الغد"، أن تواجد عدد كبير من لاعبات نادي الاتحاد مع المنتخبات الوطنية، خير دليل على تفوق النادي وتحقيق أهدافه ببناء قاعدة قوية تجعله الأفضل في الكرة النسوية على الصعيد المحلي.
وأضاف: "يتمثل الإنجاز والطموح في الموسم المقبل بالمحافظة على البطولات، لأن الحفاظ عليها من وجهة نظري أصعب من تحقيقها، وفي حال إهدار أي بطولة فإن النادي سينظر للأمر على أنه إخفاق، وكان العام الحالي عام الحصاد، والعام المقبل أهدافه تتمثل بمشاركات خارجية وإنجازات جديدة".
وأكد اللحام بأن احتراف 4 لاعبات من الفريق النسوي خلال العام بعد تقديمهن عروضا إيجابية، يبرهن العمل الفني الكبير الذي يقدمه النادي في سبيل تطوير مستوى لاعباته، مع ذكره بأن عددا من اللاعبات رفضن عروضا أخرى لأسباب مختلفة.
وغادر الفريق كل من اللبنانية ليلى إسكندر، والمصرية أمنية محمود، والمحليتان لانا فراس وزينة حازم، مع ترقب عودتهن بالفترة المقبلة.

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