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قانون جديد يحسم الجدل في بطولة الشرق الأوسط للراليات

12/29/2023 11:18:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - حسم المجلس العالمي لرياصة السيارات، الجدل القائم في بطولة الشرق الأوسط للراليات والتي تضم رالي الأردن، فيما ‏يتعلق بتوصيات لجنة الرالي التابعة للاتحاد الدولي لتعديل اللوائح الرياضية لبطولة الشرق الأوسط للراليات للعام 2024.
وتم منح لقب السائقين والملاحين للعام الحالي مناصفة لأول مرة في تاريخ بطولة الشرق الأوسط للراليات، لغياب لوائح ‏واضحة ومعايير غير كافية لتقرير خلاف ذلك.‏
وقرر المجلس العالمي في حال تكرار التعادل بالنقاط للسائقين والملاحين، احتساب أفضل نتيجة في 4 راليات من أصل 5.
وتم اتخاذ هذه الخطوة من قبل المجلس العالمي لرياضة السيارات على ضوء ما حدث في بطولة الشرق الأوسط للعام الحالي، بمنح لقب السائقين للقطري ناصر العطية ‏والعماني عبد الله الرواحي مناصفة، وكما تم منح الأردني عطا الحمود وماثيو باوميل لقب الملاحين مناصفة أيضا.
وعلى ضوء ما حدث في بطولة الشرق الأوسط للعام الحالي، تم تشكيل لجنة خاصة، تقدمت باقتراحات إلى لجنة الرالي التابعة للاتحاد الدولي لتعديل اللوائح الرياضية.
وتجدر الإشارة، إلى أن لجنة الرالي وافقت على الخيار الذي طرحه كل من سولبرج وبادون، حيث يجب أن يكون العامل الحاسم في بطولة الشرق الأوسط للراليات هو نتيجة الجولة الأخيرة من البطولة، إلا أن المجلس العالمي لرياضة السيارات، أصدر تعليمات بطولات الراليات الإقليمية، واتخذ قراره المذكور أعلاه. ونال القرار الجديد استحسان أبطال الراليات العرب والأردنيين.
وستنطلق بطولة الشرق الأوسط للراليات في شهر شباط (فبراير)، وتنتهي في شهر تشرين الأول (أكتوبر).
وتستضيف ‏قطر الجولة الافتتاحية في الفترة من 1 إلى 3 شباط (فبراير) المقبل، وعُمان الجولة الثانية في الفترة من 15 إلى 17 من الشهر ذاته، ويحتضن الأردن الجولة ‏الثالثة في الفترة من 16 إلى 18 أيار (مايو) المقبل، ولبنان الجولة الرابعة في الفترة من 6 إلى 8 أيلول (سبتمبر) المقبل، وقبرص الجولة الخامسة ‏والختامية من البطولة في الفترة من 4 إلى 6 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل‎.‎

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