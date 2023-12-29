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منتخب اليد يخسر أمام نظيره العماني

12/29/2023 11:18:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - الغد - خاض المنتخب الوطني لكرة اليد اليوم الجمعة مباراته الأولى أمام نظيره المنتخب العماني، في العاصمة العمانية مسقط، والتي انتهت لمصلحة المنتخب العماني بنتيحة 33-24، والشوط الأول 16-12.
ويتجدد اللقاء بين المنتخبين الشقيقين يوم غد السبت، قبل أن يخضع المنتخب الوطني إلى الراحة بعد غد الأحد، على أن تختتم اللقاءات بينهما يوم الاثنين المقبل.
وكان المنتخب الوطني قد وصل إلى العاصمة العمانية مسقط صباح اليوم الجمعة، في الوقت الذي تأتي فيه هذه اللقاءات الودية ضمن تحضيرات المنتخبين للمشاركة في الاستحقاقات الرسمية المقبلة، حيث يشارك المنتخب الوطني في البطولة الآسيوية للشباب، المقررة في السعودية خلال شهر تموز المقبل، خصوصا وأن قائمة المنتخب المشاركة في هذا المعسكر تضم في غالبيتها لاعبي المنتخب الوطني للشباب، بينما يستعد المنتخب العماني الشقيق للمشاركة في البطولة الآسيوية للرجال التي تقام في البحرين خلال شهر كانون الثاني المقبل.

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