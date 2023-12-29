Saturday, 30 December 2023 08:05 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إخفاق المنتخب الوطني يتواصل مع عموتة قبل كأس آسيا

12/29/2023 11:18:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس عمان - عجز المنتخب الوطني لكرة القدم عن تسجيل فوز معنوي على نظيره اللبناني الخميس، ليواصل تسجيل النتائج السلبية قبيل خوض نهائيات كأس آسيا المقرر إقامتها مطلع الشهر المقبل في قطر.
وخسر المنتخب الوطني بنتيجة 1-2 في بيروت، أمام منافس يحتل مركزا متأخرا في تصنيف الاتحاد الدولي، ليستمر غياب الانتصارات عن الفريق، علما بأن المباراة لم تكن منقولة تلفزيونيا، ومغلقة أمام وسائل الإعلام والجماهير.
وتقدم المنتخب الوطني بالنتيجة بعد مرور 3 دقائق فقط عبر الهداف التاريخي لـ“النشامى” حمزة الدردور، قبل أن يعدل أصحاب الأرض النتيجة عن طريق محمد حيدر في الشوط الأول، فيما جاء هدف الفوز بالوقت بدل الضائع من علامة الجزاء عبر اللاعب نور منصور.
وأحدث المدير الفني للمنتخب الوطني الحسين عموتة، عدة تغييرات على قائمة الفريق الأساسية في اللقاء مقارنة بالفترة الماضية، مع تغيير في طريقة اللعب بتثبيت 5 لاعبين في الخط الخلفي، ومن أمامهم لاعبين بمنطقة الوسط، مع تقدم 3 لاعبين في الهجوم.
واعتمد عموتة في بداية المباراة على كل من عبدالله الفاخوري، فراس شلباية، أنس بني ياسين، براء مرعي، سالم العجالين، محمد أبو حشيش، نزار الرشدان، فادي عوض، محمد أبو زريق“شرارة”، محمود مرضي وحمزة الدردور، فيما أشرك على دفعات بالشوط الثاني كل من مهند أبو طه، إبراهيم سعادة، أنس العوضات، محمود شوكت ويوسف أبو جلبوش“صيصا”.
وعادت بعثة المنتخب أمس إلى أرض الوطن من أجل استكمال استعداداتها للبطولة الآسيوية، فيما من المقرر أن يستبعد عموتة 4 لاعبين من القائمة الأولية التي تضم 30 لاعبا، أملا في إحداث نقلة نوعية مفاجئة في الاستحقاق الأهم على الصعيد القاري.
وأضحت الحاجة لدى المنتخب الوطني لتسجيل فوز معنوي في واحدة من المباراتين الوديتين المقبلتين في قطر، والتي سيلعب بهما أمام قطر حامل لقب النسخة الأخيرة من كأس آسيا في الخامس من الشهر المقبل، واليابان وصيف النسخة الماضية والمرشح الأول للفوز باللقب في النسخة الحالية، في التاسع من الشهر نفسه، فيما سيقابل المنتخب الأولمبي خلال الأيام المقبلة قبل السفر.
وكان المنتخب تحت قيادة عموتة، قد فشل في الفوز بست مباريات سابقة قبيل مواجهة لبنان، من خلال التعادل أمام العراق 2-2، وطاجيكستان 1-1، فيما خسر أمام النرويج 6-0، وأذربيجان 1-2، وإيران 1-3، والسعودية 0-2.
ولم ينجح المنتخب في تسجيل نتيجة الفوز في 7 مباريات متتالية للمرة الأولى منذ العام 2016، حيث عانى المنتخب وقتها من تردي النتائج مع فشله بالفوز في 9 مباريات متتالية، إلا أن جميع المباريات وقتها كانت ودية، بالتعادل مع كل من لبنان (مرتان)، عمان، العراق، البحرين، فيما خسر أمام كل من تايلاند، قطر، المغرب وأوزبكستان، علما بأن مدرب المنتخب وقتها كان عبد الله أبو زمع.
وتأمل الجماهير بأن يحقق المنتخب الوطني ردة فعل عكسية في الفترة المقبلة، وتحقيق إنجاز فريد من نوعه في كأس آسيا، خصوصا وأن المنتخب يقدم مستويات مغايرة في البطولات المجمعة عادة، وآخرها كانت في المسابقة نفسها العام 2019.
وتساءل المدرب خلدون إرشيدات، عما كان يدور في عقل المدرب المغربي باختيار العناصر أمام لبنان، سواء كان يهدف للتعرف أكثر على اللاعبين لمعرفة من يختار منهم للسفر إلى قطر، أو التمويه على منافسيه بالمسابقة الرسمية.
وتمنى إرشيدات في حديثه لـ“الغد”، بأن يذهب المنتخب بعيدا في البطولة الآسيوية، والوصول للمربع الذهبي الذي سيكون إنجازا حسب وصفه للكرة الأردنية، مؤكدا بأن الجماهير خلف المنتخب الوطني في كل وقت.
ولفت المحلل عبد الله الدويري، إلى أن المدرب فضل تجريب أكثر من خطة ولاعب بمباراة لبنان، مشيرا إلى أن المباريات المقبلة الودية أمام منتخبي قطر واليابان غير موفقة من حيث الوقت، نظرا لصعوبتهما وعدم وجود وقت كاف بعدهما لتصحيح الأخطاء.
وبين الدويري لـ“الغد”، بأن المنتخب الوطني أصبح محطة تحضيرية للمنتخبات الأعلى مستوى منه، مع تمنياته بأن تكون المباريات الودية أمام منتخبات ذات مستويات فنية أقل من قطر واليابان، بهدف تصحيح المسار وتسجيل فوز معنوي للدخول بصورة أفضل للبطولة.
الجدير بالذكر أن المنتخب الوطني حل في المجموعة الخامسة بنهائيات كأس آسيا، إلى جانب منتخبات كوريا الجنوبية، البحرين وماليزيا، علما بأن الدور الأول من البطولة يتكون من 24 منتخبا تم تقسيمها على 6 مجموعات، مع تأهل أول وثاني كل مجموعة للدور الثاني، إلى جانب أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث في المجموعات.

MENAFN29122023000072011014ID1107669600

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث