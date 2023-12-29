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آرسنال خائب بعد الخسارة.. وبوستيكوجلو يرفض لوم لاعبي توتنهام

12/29/2023 11:17:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مدن - شعر مدرب آرسنال ميكيل أرتيتا، بالخيبة بعد خسارة فريقه أمام ضيفه وست هام يونايتد 0-2 أول من أمس الخميس، في ختام الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وأهدر آرسنال فرصة استعادة الصدارة من ليفربول، بعدما أضاع مجموعة كبيرة من الفرص أمام مرمى وست هام، وسط تألق دفاع الفريق الضيف وحارسه ألفونس أريولا.
وقال أرتيتا في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): "نريد أن نكون في الصدارة، واليوم نشعر بخيبة أمل كبيرة جدا. لقد كانت لدينا سيطرة كبيرة على المباراة. نحن في وضع جيد حقا. الليلة كانت مخيبة للآمال. علينا أن نستعد لمباراة كبيرة أمام فولهام".
وحول ما إذا كان هدف وست هام الأول يجب أن يحتسب، قال أرتيتا: "هذا هو الحال. التكنولوجيا التي لدينا في الوقت الحالي ليست دقيقة بما فيه الكفاية لمعرفة ما إذا خرجت الكرة من الملعب (قبل تمريرها إلى توماس سوتشيك صاحب الهدف)".
وتابع: "لقد سيطرنا على مدار 100 دقيقة. كانت لدينا مواقف كبيرة، كان لدينا لاعبون داخل منطقة الجزاء أحرارا تمامًا. أعتقد أن اللاعبين بذلوا جهدًا هائلاً. إنها غرفة تبديل ملابس خائبة الآن ولكن لدينا مباراة أخرى خلال 72 ساعة. هذا هو حال كرة القدم، علينا أن نتحسن في بعض المجالات".
من جانبه، أكد قائد آرسنال مارتن أوديجارد، أن فريقه قام بما يكفي للتسجيل في مرمى وست هام، رغم الخسارة أمامه اول من أمس.
وشن آرسنال الكثير من الهجمات على مرمى وست هام، لكنه افتقد لفاعلية المهاجمين في اللمسة الأخيرة، ليخسر فرصة استعادة الصدارة من ليفربول.
وقال أوديجارد في تصريحات لشبكة "أمازون برايم" للبث التدفقي: "إنها واحدة من تلك الليالي. لقد سنحت لنا العديد من الفرص وقمنا بما يكفي لتسجيل بعض الأهداف، لكن في منطقة الجزاء لم نكن جيدين بما فيه الكفاية. نتعلم من الأشياء التي نقوم بها بشكل جيد".
وأضاف: "لقد صنعنا ما يكفي وحصلنا على بعض الفرص الكبيرة. نحن معًا كفريق واحد. الأمر لا يتعلق بعدم تسجيل بعض اللاعبين. علينا أن نتحسن أمام المرمى والأمر متروك للفريق بأكمله للقيام بذلك".
وعن هدف وست هام الأول الذي جاء من لقطة مثيرة للجدل بعدما مرر جارود بووين الكرة قبل أن تخرج بكامل استدارتها إلى توماس سوتشيك، قال أوديجارد: "أعتقد أنها كان قرار متقاربا (سواء كانت الكرة داخل اللعب أو خارجه). نأمل أن يكونوا قد اتخذوا القرار الصحيح هناك. وبعد ذلك حصلنا على فرص كافية للفوز بالمباراة".
وحول موقع أرسنال مع انتصاف الموسم، قال اللاعب النرويجي: "الأمر ليس سيئًا. نحن هناك ونقاتل. نهدف إلى أن نكون أفضل كل يوم. لقد تعلمنا الكثير من الموسم الماضي واكتسبنا بعض الخبرة، ونأمل أن نكون أفضل. يمكننا استثمار ذلك حتى نهاية هذا الموسم".
يعتقد مدرب توتنهام أنجي بوستيكوجلو، أن تشكيلة فريقه ليست قوية بما يكفي لمواصلة اللعب بأسلوبه الشامل، محذرا من أنه لن يحدث "شيء سحري" في نافذة الانتقالات الشتوية.
بوستيكوجلو: توتناهم يحتاج تشكيلة أعمق
أصر مدرب توتنهام أنجي بوستيكوجلو، على أنه يحتاج إلى تشكيلة أعمق من اللاعبين بسبب أسلوب لعبه الذي يتطلب طاقة عالية، على الرغم من أن الفريق اللندني، لا يلعب هذا الموسم في المسابقات الأوروبية.
وتعرض توتنهام للهزيمة أمام برايتون 2-4 أول من أمس، في مباراة غاب فيها 9 لاعبين من الفريق اللندني بسبب الإصابة أو الإيقاف.
ومن المقرر أن يزداد الأمر سوءا مع مشاركة القائد سون هيونج مين وإيف بيسوما وبابي سار في بطولتي كأس آسيا وكأس الأمم الأفريقية بعد مباراة بورنموث مساء غد الأحد.
وقال بوستيكوجلو في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل": "لن يحدث شيء سحري في نافذة يناير، ما يتعين علينا القيام به هو الاستمرار في البناء. لقد كانت لدينا فرصة واحدة مع هذا الفريق لتغيير الأمور والقيام بالأشياء بشكل مختلف. المركز الذي نحن فيه جاء بفضل اللاعبين".
وأضاف: "سنرى ما يمكننا القيام به في يناير، ولكن في النهاية الأمر يتعلق ببناء فريق سيوصلنا إلى حيث نريد، من الواضح أن هناك أشياء تحدث ولكني أركز على المباراة. أنا متأكد من أننا سنسمع شيئا ما في اليومين المقبلين".
ورفض بوستيكوجلو، لوم لاعبيه بعد الخسارة، وقال بوستيكوجلو في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): "من العدل القول إننا كنا نبدو كفريق مرهق اليوم، وهو أمر مفهوم. لقد طلبنا الكثير من هؤلاء اللاعبين لفترة طويلة جدًا وافتقرنا إلى القليل من الطاقة اليوم. إنهم (برايتون) فريق جيد وواجهنا صعوبات في التعامل معهم".
وأضاف: "ليس هناك أي تذمر مني بشأن ركلتي الجزاء. لقد كانت واضحة وواضحة. إنه لأمر مدهش أن تقنية الفار تلتقط كل شيء باستثناء التدخل الذي ربما يؤدي إلى طرد لاعب آخر من لاعبينا".
وتابع: "كانت هناك إيجابيات في النهاية، هذه المجموعة من اللاعبين تقدم كل شيء في الوقت الحالي. إنه أمر يتطلب لعب كرة القدم التي نطلبها، وهم يفعلون ذلك أسبوعًا بعد أسبوع. لم نتمكن من منح اللاعبين فترة راحة على الإطلاق وما نطلبه هو أمر مرهق للغاية".
أما قائد توتنهام سون هيونج مين، فاعترف بخيبة أمله من خسارة فريقه القاسية، وقال في تصريحات لشبكة إنتاجات البريميرليج: "إنه أداء مخيب للآمال للغاية. هذه ليست الطريقة التي نتعامل بها مع الموسم. هذا الأداء لم يكن قريبًا من المستوى الذي نريد اللعب به. نحن نعلم ما هي أخطائنا ولكن الآن ليس الوقت المناسب لتوجيه أصابع الاتهام لبعضنا البعض لأن المباريات تأتي بسرعة".
وأضاف: "علينا أن نتحدث عن الشوط الأول والأجزاء الأولى من الشوط الثاني بدلاً من النهاية. نعلم أنه يتعين علينا اللعب بهذه الطريقة منذ الدقيقة الأولى. علينا أن نتعلم الدرس مرة أخرى ونمضي قدمًا. كل فريق قوي في البريميرليج وإذا لم نلعب مثل آخر 15 دقيقة في كل مباراة، فسنعاني ويجب أن يكون هذا بمثابة جرس إنذار كبير".
وتابع: "قبل أن يسجلوا الهدف، كان لدينا ضغطا جيدا وقمنا ببعض التحركات التي كان من الممكن أن نقوم بها بشكل أفضل. كان برايتون أكثر دقة منا ثم تسببت ركلتا الترجيح في مشاكل كبيرة لنا. يجب أن نكون أكثر تركيزًا".
الجولة 20
وبعد مرحلة شهدت سقوط كل من أرسنال وأستون فيلا وتوتنهام، يمني ليفربول النفس الاحتفال بالعام الجديد وهو متمسك بصدارة الدوري الإنجليزي، حين يتواجه بعد غد الإثنين مع ضيفه نيوكاسل في المرحلة العشرين.
وخرج ليفربول من المرحلة التاسعة عشرة في الصدارة جراء فوزه الثلاثاء على مضيفه بيرنلي 2-0، مستفيداً من سقوط أرسنال الخميس على أرضه ضد جاره وست هام 0-2، وبقي أمام "المدفعجية" بفارق نقطتين.
وكان ليفربول ومانشستر سيتي حامل اللقب من أكبر المستفيدين في هذه المرحلة التي فاز خلالها الأخير على مضيفه إيفرتون 3-1 الأربعاء ما جعل فريق المدرب الإسباني بيب جوارديولا على بعد ثلاث نقاط من أرسنال الثاني مع مباراة مؤجلة في جعبته.
وعاد سيتي بقوة من مونديال الأندية الذي أحرز لقبه في أول مشاركة له، بعدما حول تخلفه أمام مضيفه إيفرتون إلى فوز 3-1.
وغادر فريق جوارديولا الى السعودية حيث توج الجمعة بلقب المونديال على حساب فلوميننسي البرازيلي برباعية نظيفة، بعد سلسلة من النتائج المخيبة في الدوري الممتاز حيث اكتفى بفوز وحيد خلال ست مراحل، في سلسلة شهدت تعادله مع كل من تشلسي وليفربول وتوتنهام وخسارته أمام أستون فيلا.
وتبدو مهمة سيتي سهلة اليوم على أرضه حيث يتواجه مع شيفيلد يونايتد متذيل الترتيب، خلافاً لليفربول الذي يخوض اختباراً صعباً ضد نيوكاسل الطامح للعودة إلى سكة الانتصارات بعد خروج من ربع نهائي الكأس على يد تشلسي بركلات الترجيح والخسارة في المرحلتين الماضيتين أمام لوتون تاون (0-1) ونوتنجهام فوريست (1-3).
وبعد الفوز على بيرنلي وتصدر الترتيب، قال المدرب الألماني لليفربول يورجن كلوب "حسناً، 42 نقطة، هذا أمر مرضٍ جداً بصراحة. هذا أمر جميل لأن النصف الأول من الموسم انتهى وما حققناه كان جيداً بالتأكيد. لم يكن مثالياً لكنه كان جيداً".
وسيحاول فريق كلوب تأكيد التفوق على نيوكاسل الذي خرج خاسراً من مواجهاته الخمس الأخيرة مع "الحمر" ولم يفز عليهم في معقلهم ضمن منافسات الدوري منذ نيسان (أبريل) 1994، فيما يعود فوزه الأخير عليهم بالمجمل إلى كانون الأول (ديسمبر) 2015 (2-0 على أرضه في الدوري).
من جهته وبعد العودة أمام إيفرتون، بدا جوارديولا واضحاً بشأن طموح أبطال العالم وحاملي لقبي الدوري الممتاز ودوري أبطال أوروبا، بالقول "نريد أن نكون هناك (في الصدارة). ندرك أننا لا نتصدر الدوري لكن الكثير من الأمور ستحصل".
وتابع "لم أرَ أبداً موسماً في الدوري الممتاز (مماثلاً للحالي) حيث يكون بإمكان فرق من ذيل الترتيب أو منتصفه الفوز على أي كان. سيكون هناك الكثير من المفاجآت".
والمفاجآت تحققت بالفعل أول من أمس بخسارة أرسنال أمام وست هام وتوتنهام أمام برايتون (2-4) وقبلها بيوم أستون فيلا أمام الجريح مانشستر يونايتد (2-3 بعدما كان متقدماً 2-0).
وسيحاول آرسنال استعادة توازنه سريعاً حين يخوض الأحد مواجهة دربي أخرى على أرض فولهام، آملاً في استعادة الصدارة ولو موقتاً وتجنب الخروج من المرحلة في المركز الرابع في حال خسارته وفوز سيتي وأستون فيلا الذي يستقبل بيرنلي اليوم.
وبدوره، سيحاول توتنهام النهوض بعد الهزيمة القاسية على يد برايتون 2-4 في لقاء تقدم خلاله الأخير برباعية نظيفة، وذلك حين يستضيف بورنموث الثاني عشر قبل رحلته إلى ملعب "أولد ترافورد" لمواجهة حامية الأحد المقبل أمام مانشستر يونايتد السابع والذي يمني النفس بمواصلة صحوته من خلال الفوز على مضيفه نوتنغهام فوريست اليوم.
وتفتتح المرحلة اليوم، بلقاء تشيلسي مع مضيفه لوتون تاون حيث يسعى فريق المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو إلى البناء على الفوز الذي حققه الأربعاء في الوقت القاتل على جاره وضيفه كريستال بالاس 2-1 بفضل ركلة جزاء، من أجل الإبقاء على آماله بشق طريقه الى المراكز الأوروبية.
ويقبع تشيلسي في المركز العاشر برصيد 25 نقطة من 7 انتصارات بفارق أربع نقاط عن نيوكاسل التاسع.
جوارديولا مرتاح
لنجاة أسرة جريليش
أعرب مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا، عن ارتياحه لأن عائلة نجم الفريق جاك جريليش، لم تتعرض للأذى خلال مداهمة مرعبة لمنزلهم، بينما كان مانشستر سيتي يلعب في إيفرتون مساء الأربعاء.
وتمت سرقة مجوهرات بقيمة مليون جنيه إسترليني، خلال عملية السطو التي شهدت قيام ساشا أتوود، خطيبة جريليش، وأفراد الأسرة الآخرين "بالضغط على أزرار الذعر" لتنبيه الشرطة.
وتم إبلاغ جريليش بالمداهمة من قبل رئيس البروتوكول في مانشستر سيتي مانيل إستيارت، بعد صافرة نهاية المباراة التي فاز فيها سيتي 3-1 على إيفرتون، وبدا القلق على وجه اللاعب وهو يهرع عبر النفق إلى غرفة تبديل الملابس.
وقال جوارديولا في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل: "كانت العائلة في الداخل، وهذا هو ما هو عليه الأمر اليوم، هذه الأيام تحدث أشياء كثيرة"، لقد كانت لحظة سيئة بالنسبة له ولعائلته ولكن لحسن الحظ لم تتعرض الأسرة للأذى".
ويلعب سيتي على أرضه أمام شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم، ولم يكشف جوارديولا أن جريليش سيغيب عن اللقاء.
وأضاف جوارديولا إن المدافع جون ستونز كان الإضافة الوحيدة لقائمة الغائبين، بعد خروجه مصابا خلال الفوز على إيفرتون.
تين هاج مطمئن على مستقبله
أصر مدرب مانشستر يونايتد إريك تين هاج، على أنه يحظى بدعم المالك المشارك الجديد لمانشستر يونايتد، السير جيم راتكليف، ويعتقد أن رجل الأعمال البريطاني يمكنه مشاعدة النادي في الفترة المقبلة.
واشترى راتكليف 25 % من أسهم مانشستر يونايتد، بقيمة 1.3 مليار جنيه إسترليني، وكان المدير الرياضي لشركة "إنيوس"، السير ديف برايلسفورد على المدرجات في "أولد ترافورد" يوم الثلاثاء، عندما تغلب الفريق على أستون فيلا 3-2.
وألقى وصول المستثمرين الجدد بظلال من الشك على مستقبل تين هاج في يونايتد بعد بداية صعبة للموسم، لكن المدرب الهولندي واثق من حصوله على دعم شركة "إنيوس" المملوكة لراتكليف، على الرغم من أنه لم تتح له الفرصة للتحدث مع المسؤولين شخصيًا بعد.
وقال تين هاج في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل": "إنهم يريدون العمل معي وأنا أريد العمل معهم. سنجري المحادثات والاجتماعات، وسنرى. الجدول الزمني مكثف للغاية ولم يكن لدي الوقت حتى الآن للتحدث معهم ولكن الأمر سيأتي.. انا أنظر للمستقبل".
وأضاف: "أركز على المباراة الآن، لذلك قلت لا، في هذه اللحظة لا أريد أن يكون لدي أي تشتيت. في الأيام والأسابيع المقبلة، سيكون هناك وقت لنا، ثم سأعرف المزيد. أعتقد أن هذا أمر جيد، إنه إيجابي للغاية، نحن نتطلع حقًا إلى العمل معًا. تريد شركة إنيوس العمل معي في هذا الهيكل وأريد العمل معهم".-(وكالات)

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