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اختتام المؤتمر الأردني الدولي للغة العربية بعصر الذكاء الاصطناعي

12/29/2023 11:17:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استكمل مجمع اللغة العربية فعاليات اليوم الثاني من مؤتمره "المؤتمر الأردني الدولي الأول للغة العربية في عصر الذكاء الاصطناعي".
وتحدث الدكتور محمد عطير من كلية الخوارزمي التقنية، في ورقته البحثية المعنونة بـ"الذكاء الاصطناعي في تطوير تطبيقات اللغة العربية: تحديات وحلول"، عن التحديات التي تواجهها تطبيقات اللغة العربية، وأجملها في عدة نقاط، وهي: محدودية البيانات المتاحة للتدريب والتعلم، وتنوع القواعد النحوية والصرفية للغة العربية، وصعوبة فهم النصوص العربية المكتوبة بخط اليد.
أما الدكتور أنس الهناندة من جامعة عمان العربية، فقد بين، في ورقته البحثية، أن الانتشار الواسع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في عصرنا الحالي خلق فرصاً وتحديات فريدة للمجال اللغوي الواسع للغة العربية وإمكانية توظيف هذه التطبيقات في تعلم اللغة العربية وتوليدها وتدقيقها.
وأشار الدكتور عمر المهديوي من المملكة المغربية، في الورقة البحثية التي قدمها بمشاركة الدكتور محمد أبو شقير من جامعة جرش الأهلية، إلى أن بعض الباحثين يعتقد خطأ أن دور اللساني في المعالجة الآلية للغات الطبيعية يبقى غير ضروري وملزم، في حين نحن نثبت العكس.
وأوضح الأمر بقوله: "لقد تأكد لنا ذلك من خلال اختبار العديد من التطبيقات اللسانية التي غاب فيها البعد اللساني الهندسي، مما جعلها عديمة الجدوى وغير قادرة على فهم اللغة العربية توليدًا وتحليلًا ، الشيء الذي دفعنا إلى طرح فرضية عامة تؤطر أعمالنا قوامها لاغنى للمهندس عن اللساني، فهو المدخل والمفتاح السحري لنجاح أي عمل لساني هندسي في ضوء الذكاء الاصطناعي.
وبين الدكتور مجدي صوالحة، في الورقة البحثية التي عنوانها بـ"التحليل الصرفي لنصوص اللغة العربية في عصر الذكاء الاصطناعي: القواعد والمعايير والموارد اللغوية والتقنيات الحديثة الحديث"، أن للتحليل الصرفي العديد من التطبيقات في معالجة اللغة المكتوبة والمنطوقة؛ حيث يعد الأساس الذي تعتمد عليه العديد من تطبيقات معالجة اللغات الطبيعية؛ كأنظمة استرجاع المعلومات، وتصنيف النصوص، والتشكيل الآلي، والتدقيق الإملائي، وبناء المعاجم، والترجمة الآلية، وبرامج الحوار وغيرها.
وعرض الدكتور رعد محمد علي الخطيب من جامعة اليرموك، في البحث المشترك مع الدكتور أبو شقير والدكتور مهديوي، خوارزميات الذكاء الاصطناعي، وقواعد البيانات المستخدمة بالتقييم، واشتقاق الأفعال العربية، والنتائج والمقارنات، مستشهدًا بالأمثلة التوضيحية الداعمة لها.
وفي الجلسة العلمية الثانية، المعنونة بـ"الأخلاقيات والتحديات الاجتماعية لتطبيقات اللغة العربية والذكاء الاصطناعي" التي أدارها عضو المجمع الدكتور همام غصيب، تم تقديم ثلاثة أبحاث: الأول بعنوان "خواطر حول تطبيق الذكاء الاصطناعي في الأردن، في الأخلاقيات والتعليم"، لعضو المجمع الدكتور عبدالمجيد نصير، والثاني "التحديات الأخلاقية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي ووسائل علاجها لخدمة اللغة العربية"، للدكتور ياسر محمد الطرشاني من جامعة المدينة العالمية في ماليزيا، والثالث "ضوابط وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي في ترجمة العقود القانونية باللغة العربية"، للدكتور جلال الكايد من جامعة عمان العربية.
واختتمت الجلسة الثانية بقراءة الدكتور جعفر عبابنة لأهم التوصيات الصادرة عن المؤتمر، منها تشجيع المؤسسات التعليمية والجامعات على البحث والنشر في مجالات الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تعلم اللغة العربية أسوة باللغات الأخرى.
الى ذلك، ضرورة نشر الوعي وتعميق فهم العاملين في مجال اللسانيات وعلوم اللغة العربية بمبادئ الذكاء التوليدي وتطبيقاته في مجال اللغة الطبيعية من خلال عقد المؤتمرات وورش العمل المتخصصة. والنهوض بمجامع اللغة العربية بمهمة تحديد محاور البحوث والتطبيقات التي تخدم اللغة العربية، في مجالات التحليل النحوي، والصرفي والدلالي المحوسب، والسعي الى ترسيخ مبادرة إنتاج النموذج التوليدي الشامل للغة العربية وعلومها، من خلال تكاتف خبرات الباحثين اللغويين والذين يعملون في مجال الحوسبة الذكية.
ومنها كذلك السعي إلى إنشاء المدونات المحوسبة للمعاجم العربية الشهيرة مثل: أساس البلاغة، لسان العرب، المحيط في اللغة، معجم تهذيب اللغة، وغيرها، لجمع وتشكيل ذخيرة لغوية ثرية بمفردات الكلم العربية ومعانيها، وتتبع التغير الطارئ على دلالة الألفاظ عبر العصور، التي ستشكل النواة التي ترتكز إليها النماذج اللغوية الكبيرة للذكاء التوليدي. عدا عن إنشاء منصة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي والتوليدي في مجال علوم اللغة العربية في المجمع العلمي للغة العربية في المملكة الأردنية الهاشمية لتبني التطبيقات ورعاية واحتضان المشاريع الجديدة لتكون نواة لمستقبل جديد للغة العربية في عصر الذكاء الاصطناعي والتوليدي. والاستثمار في البحث والتطوير المستقبلي، تعزيز التعاون الدولي والتبادل المعرفي، تطوير أدوات وبرمجيات تكنولوجية متقدمة، دعم التعليم والتدريب، ودعم وتعزيز المبادرات التعليمية التي تعزز الفهم والاستخدام السليم للغة العربية، بما في ذلك أبعادها الأخلاقية والثقافية.

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