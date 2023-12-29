Saturday, 30 December 2023 08:05 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أمام أوجاع الغزيين.. تصغر كل الهموم الأخرى

12/29/2023 11:17:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) منى أبو حمور عمان - أمام الحرب الغاشمة التي اقتربت من أن تنهي شهرها الثالث في غزة وما تتعرض له من إبادة جماعية وتجويع وقهر وإجبار عائلات على التخلي عن بيوتهم والنزوح إلى أماكن أخرى ومن ثم استهدافهم، تصغر كل الهموم والمشاكل وما نعتقده مصائب في الحياة.
الإرادة والصمود والإصرار على الاستمرار في الحياة والإيمان بأن القادم سيكون فرجا من الله لا محالة، هي الوصفة السحرية التي تقوي عزيمة الغزيين الذين يعانون من قبح الاحتلال وحربه الهوجاء، وهو ما يجعل الكثيرين يعيدون التفكير مرارا وتكرارا بما يعتقد أنها هموم ومشاكل.
عام جديد على الأبواب وربما يحمل الشخص خيبات أمل وفشلا من العام الماضي إلى عامه الجديد، أخفق في أماكن وفشل في أخرى، وربما أيضا فقد أعزاء وخسر أموالا، ومنهم من أصيب بمرض قلب حياته رأسا على عقب، فضاق العالم عليه ولم يعد يقوى على التحمل. العدوان الغاشم على غزة أزاح الغشاوة عن عيون وقلوب المئات الذين كانوا يعتقدون أن ديونهم أكبر مصائب الدنيا، ومرضهم محور العالم وربما فقدانهم لعزيز هو نهاية المطاف.
صغرت المصائب في عيون أصحابها، فأصبح العشرات يخجلون من الحديث عما يقلقهم ويزعجهم في حضرة الحدث الجلل في غزة وأمام دموع الأمهات الثكالى.
وما تزال غزة تقاوم كل هذه الضغوطات وتسجل أروع الأمثلة في الثبات والبطولة والمثابرة وعدم الخوف والإرادة في غزة، لا نجدها فقط عند المقاومة، بل عن الأطفال والنساء والشيوخ أيضا.
ومن صور قوة الإرادة؛ استمرار التصدي للعدو بالرغم من كثافة القصف وحجم القنابل التي تلقى على أحياء غزة، وكذلك استمرار الكثير من الأهالي في البقاء في منازلهم بالرغم من مطالبات العدو المستمر لهم بالنزوح، بل إن منهم من يفضل الشهادة على الخروج من منزله. وهم يهبون لرفع الأنقاض بأيديهم لاستخراج الشهداء والأشلاء، بالرغم من القصف المستمر، والنساء صابرات مرابطات يهتفن للمقاومة وهن يودعن أبناءهن الشهداء.
استشاري علم الاجتماع الأسري مفيد سرحان، يشير إلى أن لكل إنسان أهدافا وطموحات يسعى لتحقيقها، البعض يتمكن من تحقيق أهدافه وآخرون لا يستطيعون ذلك. كذلك للشعوب والأمم أهداف وغايات مشروعة يبتغون تحقيقها، وقد ينجح البعض ويفشل الآخر.
ومن أهم العوامل التي تؤدي إلى النجاح؛ امتلاك الإرادة القوية والعزيمة، بحسب سرحان، فهما مفتاح النجاح في الحياة في جميع المجالات، والدافع للتغلب على الصعوبات والتحديات.
فالإرادة تعني العزيمة والإصرار والتصميم، وهي قوة خفية تتفاوت درجتها من شخص لآخر. وبالرغم من استمرار حرب الإبادة على قطاع غزة التي ارتقى خلالها ما يقارب من خمسة وعشرين ألف شهيد، وأسفرت عن أعداد كبيرة من الجرحى والمفقودين، وتم تدمير المستشفيات والمدارس والشوارع ومنع الماء والدواء والغذاء والوقود، وتدمير مساحات واسعة من قطاع غزة وافتقارها لأبسط مقومات الحياة. غير أن ذلك لم يمنع أهالي غزة من الاستمرار في الصمود والمقاومة ومواجهة العدوان، وفق سرحان.
ويبين سرحان، أن العزيمة والإصرار من أهم مقومات النجاح وتحقيق الأهداف. والإنسان صاحب الإرادة القوية لا يستطيع أن يهزمه أحد، لأنه مستعد للتضحية والصبر، وأهالي غزة، بحكم تربيتهم، هم أصحاب إرادة قوية وعزيمة لا تلين، وذلك نابع من إيمانهم بالله تعالى أولا ثم بعدالة قضيتهم، وإن امتلاكهم هذه الإرادة القوية جعلهم يجدون الوسائل لمقاومة الاحتلال والإجرام الصهيوني المدعوم عالميا. وقد أدرك أهالي غزة أن الإرادة تعني أن تسعى إلى النصر لا أن تجلس ليأتيك النصر. والشعب الذي يمتلك الإرادة لا يهزم ويجد الوسائل ليحقق الصمود والنصر.
وينوه سرحان إلى أن أهالي غزة ما يزالون على صمودهم، وقد ترجموا إرادتهم القوية بأفعال أبهرت العالم، بينما إرادة العالم الضعيفة لم تترجم إلا لأقوال لا تؤثر على الواقع ولم تقدم لأهالي غزة أبسط الاحتياجات.
ويقول "إرادة أهالي غزة القوية جعلتهم قادرين على تحمل ما لا يحتمل في نظر الآخرين"، فهم يسعون إلى النصر، وهذا يعني أنهم صامدون رغم كل الصعاب ولديهم القدرة على الثبات والتحمل.
ويضيف سرحان، أن إرادة النجاح مهمة، لكن الأهم منها إرادة التحضير للنجاح، وهو ما عرفه أهالي غزة ومقاومتها التي أعدت نفسها بكل ما تستطيع من قوة وتدريب، وقبل ذلك الإيمان بالله والتمسك بالحق، والأهالي أعدوا أنفسهم الإعداد الذي يمكنهم من الصبر والصمود والثبات واحتضان مقاومتهم.
ويؤكد سرحان، أن الإرادة تنبع من داخل الإنسان، وهي لا تشترى، والإرادة تحقق المعجزات وتعطي الإنسان القدرة على مواجهة الصعاب، وصاحب الإرادة قد يتعرض لضغوط، كما يحدث مع أهالي غزة ومقاومتها، الذين يتعرضون لضغوط داخلية وخارجية، وافتقار أبسط مقومات الحياة وتشديد الحصار وزيادة حدة الإجرام الصهيوني والصمت والتآمر العالمي.

MENAFN29122023000072011014ID1107669597

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث