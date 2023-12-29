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مشروع لمعالجة انخفاض الأمن الغذائي جراء الأزمة السورية

12/29/2023 11:17:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) سماح بيبرس عمان - أطلقت منظمة الأغذية والزراعة، بالتعاون مع وزارة الزراعة، وبالشراكة مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج الأغذية العالمي، مشروع "تعزيز سبل العيش القادرة على الصمود والأمن الغذائي للمجتمعات المضيفة واللاجئين السوريين في الأردن ولبنان عبر تعزيز التنمية الزراعية المستدامة".
وتقدر تكلفة المشروع في الأردن بـ3.1 مليون دولار، سيقدم منحا للمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة و/أو مجموعات المزارعين، بحيث أنه سيدعم 1150 أسرة ضعيفة من المجتمعات المضيفة الأردنية واللاجئين السوريين مالياً وفنياً، وسيساعد بتوفير 1500 وظيفة جديدة.
ويعالج المشروع، انخفاض مستويات المعيشة والأمن الغذائي في الأردن الناتجة عن الأزمة في سورية، والتي انعكست سلباً على اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة، وذلك عبر دعم قطاع الزراعة.
ويعمل المشروع على تحسين الإنتاج الزراعي ودخل المزارعين، وتوفير فرص عمل لكل من المجتمعات المضيفة والنازحين السوريين، وتعزيز آليات الحماية الاجتماعية لصالح المجتمع الزراعي المضيف.
كما يهدف إلى إنشاء أنظمة كافية لدعم الإنتاج الزراعي لأصحاب الحيازات الصغيرة الضعيفة التي تدعم الممارسات الزراعية الجيدة، والاستجابة في الوقت المناسب للصدمات وإعادة تأهيل قدرة أنظمة الإرشاد الزراعي، لتكون قادرة على الاستجابة للطلب المتزايد على الدعم جراء تأثير الأزمة السورية.
وكان برنامج الأغذية العالمي، قد ذكر في بيانات خريطة الجوع الصادرة عن البرنامج للمنطقة "أن هناك 1.3 مليون من سكان المملكة لا يحصلون على ما يكفيهم من الغذاء (عدم كفاية استهلاك الغذاء)، فيما هناك 2 مليون شخص يستخدمون إستراتيجيات التكيف القائمة على الغذاء (كآليات لتجاوز أوقات صعبة ماليا)".
يأتي هذا في الوقت الذي كانت فيه خطة الاستجابة الإقليمية لدعم اللاجئين السوريين للعام المقبل، قد كشفت، عن أن هناك 2.7 مليون أردني في المجتمعات المستضيفة للاجئين، يحتاجون للدعم، فيما هناك 730 ألف لاجئ سوري يحتاجون لدعم مماثل.
وقالت إنه، ومع دخول الأزمة السورية عامها الـ13، العام المقبل، بقيت واحدة من أكبر أزمات اللاجئين في العالم، حيث وصل عدد المحتاجين إلى مستوى غير مسبوق منذ بداية الأزمة، في تركيا ولبنان والأردن والعراق ومصر.

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