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ورقة بحثية تعاين تأثير الجرائم الإلكترونية على عمل الصحفيات

12/29/2023 11:17:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هديل غبّون عمّان - أوصت ورقة بحثية بإعادة النظر في قانون الجرائم الإلكترونية الجديد رقم 17 لسنة 2023، وإجراء تعديلات جوهرية عليه، بمشاركة الأطراف المعنية، مع إضافة مواد تحفظ حقوق وحريات المستخدمين على الإنترنت، مثل حق التعبير والخصوصية والأمن والوصول إلى المعلومات وتحديد مفهوم الجرائم الإلكترونية بشكل دقيق.
وأعدت الورقة شبكة "مناهضة العنف الرقمي ضد الصحفيات"، حيث تناولت الآثار السلبية الناجمة عن القانون الجديد على العمل الصحفي عموما وعلى عمل الصحفيات بشكل خاص، وعرضت نتائجها خلال ورشة متخصصة نظمتها الشبكة الأربعاء في مقر مركز المعلومات والبحوث التابع لمؤسسة الملك الحسين.
وأوصت بضرورة تحسين آليات التحقيق والمحاسبة في مجال الجرائم الإلكترونية، بضمان استقلالية السلطة القضائية، واحترام حقوق المتهمين، وضبط صلاحيات الأجهزة الأمنية، فضلا عن تشجيع ثقافة التوعية والتثقيف والحوار حول قانون الجرائم الإلكترونية، بإطلاق حملات إعلامية وتدريبية وورش عمل لزيادة مستوى المعرفة والفهم لدى المستخدمين. ونبهت الورقة إلى أن قانون الجرائم الإلكترونية، سيدفع بالامتناع عن النشر أو تقنينه، بسبب ما ينص عليه من عدم تعويض الصحفي خلال فترة المحاكمة في حالة الملاحقة.

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